Černý zvěrokruh: Jaká nejhorší vlastnost je typická po vaše znamení. Přiznáte ji

Pokud jste ještě nikdy neslyšeli o černém horoskopu, pak vězte, že jde o temný zvěrokruh, který ukazuje vaše horší já. Díky černému horoskopu se dozvíte i o temných stránkách vaší povahy.

Temný horoskop představuje zlou stránku naší povahy. Podívejte se na ty povahové rysy, které byste nejraději ze své povahy vymazali. Nebojte se, i se špatnými vlastnostmi se dá pracovat, důležité je jen vědět jak.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Jste velmi nároční a nic pro vás není uspokojivé, nesmíříte se s ničím jiným, než s tím nejlepším. Bohužel jste ale lakomí a nechcete do lepšího způsobu života investovat. Občas také ubližujete ostatním, s čímž byste měli přestat.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Vzhledem k negativním zkušenostem, které vás provází celý dosavadní život, máte strach z každého nového dne. Nefixujte se na to, kolikrát jste selhali, ale zaměřte se na úspěch. Když se budete snažit, zadaří se a vy budete na neúspěchy jen vzpomínat jako na životní lekci.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou jedovatí, úskoční a lstiví. Pokud se vám podaří odhalit jejich skutečnou povahu, rozpoutáte peklo. Střelec na vás nenechá nit suchou. Nechce být před svými přáteli očerněn. Čeká vás pomsta, na kterou byste se měli připravit.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Manipulujete s ostatními a občas si to ani neuvědomujete. Jste totiž přirozeně okouzlující a svou pozorností všechny vždy nadchnete. Jste rychlí a hbití, dokážete být všude první a na vše máte svůj názor. Ostatní vám věří a je jen na vás, zda je zklamete.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou takoví pozorovatelé, kteří chodí světem a zkoumají, co ostatní lidé dělají. Jsou však přehnaně kritičtí a dobré vlastnosti vidí jen u sebe. Přestaňte si myslet, že jste nejlepší, není to tak, dejte šanci i ostatním lidem vám ukázat, jak umí být dobří.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Jste vášniví a skvělí milenci, ale umíte být i pěkně žárliví, až to ostatním překáží. Partner s vámi kvůli této vlastnosti dlouho nevydrží. Bohužel si nemůžete pomoct, a když vidíte svůj protějšek s někým jiným, vaří se ve vás krev. Zapracujte na tom.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Jste strašně nudní, což si bohužel o sobě nemyslíte, je to ale tak. Lidé se s vámi nudí a nechtějí tak trávit volný čas ve vaší přítomnosti. No a co, stejně si vystačíte sám a svou samotu máte nejraději. Pamatujte ale na to, že pár opravdových přátel se vždy hodí.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Víte, kdy vystartovat a kdy se obořit na někoho, kdo vám dělá zle. Umíte mluvit, přesvědčovat, ale i řvát a nadávat. Naštěstí víte, co se v jaké situaci hodí, a málokdy šlápnete vedle. Nebuďte stále tak cyničtí, raději situaci nejprve analyzujte.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Jste bezstarostní, nemáte žádné zábrany a děláte si to, co chcete. A vy chcete svobodu. Naučte se ovládat své chování, ne vždy je vhodné, abyste si dělali vše, co se vám zamane. Občas se hodí být slušným člověkem a pomáhat ostatním. Pravidla jsou od toho, aby se dodržovala.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou představitelé chaosu, který vládne světem. Máte rádi nepořádek, svobodu a volnost. Lidé neví, co si s vámi mají povídat, na nic totiž nemáte názor a nic vás nezajímá. Ani politika, ani kultura, ani sport. Najít tak s vámi společné téma není nic snadného.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Jste neustále smutní, zamračení a v depresích. Nezvládáte své zármutky, smutky a slzy. Vše vás rozpláče a nejste schopni reálně uvažovat. Není důležité, komu se co stane, prožíváte totiž i utrpení cizích lidí, což vás ale může dosti vyčerpat.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Jste člověk, který neustále někoho pronásleduje, obtěžuje a vtírá se. Nemůžete u ničeho chybět, což není zrovna dobrá vlastnost. Spoustu lidí tím dokonce obtěžujete. Každý má rád své soukromí a tajemství. Pochopte, že ne každý se vám chce svěřovat a nezlobte se za to na něj.

