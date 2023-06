Zlomyslná síla červnového úplňku: Bude vaše znamení čelit nečekanému osudu?

Blíží se úplněk, kterému se říká jahodový. V neděli 4. června přesně v 5:41 pocítíte jeho magickou sílu. Energie tohoto nejsilnějšího a zřejmě i nejzářivějšího úplňku v roce bude působit na všechna znamení zvěrokruhu. Co přinese právě vašemu znamení zvěrokruhu?

Beran (21.3. - 20.4.)

Nyní je čas na znovuzrození a reorganizaci. Pokud máte pocit, že máte tisíce nápadů, je na čase přijít s plánem, který je realizovatelný. Dovolte si vystoupit ze své vlastní hlavy a žít více v realitě.

Býk (21.4. - 21.5.)

Jahodový úplněk je pro vás signálem probuzení. Přestaňte otálet. Je čas udělat ten první skok a jít do toho. Opravdu nikdy nemůžete uspět, pokud to, co chcete udělat, nezkusíte.



Býci, udělejte ten první krok. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Je čas začít poslouchat i své srdce. Příliš dlouho jste poslouchali pouze svůj mozek, ale nastala chvíle skutečně následovat svou vášeň. Přestaňte ignorovat svou intuici a důvěřujte jí.

Rak (22.6. - 22.7.)

Během červnového úplňku byste se měli zaměřit na péči o sebe. Stále jen dáváte ostatním, je čas dávat také něco sobě. Zaměřte se na to, jak si dát lásku, kterou si zasloužíte.

Lev (23.7. - 22.8.)

Tento měsíc byste se neměli držet zpátky, zvláště pokud jde o vaše úspěchy a sebevědomí. Stále můžete povznášet ostatní a zároveň povznášet sebe. Vložte svou energii do lidí, kteří ji mohou vrátit do vás.

Lvi by měli vložit energii do správných lidí. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny musí tento měsíc začít vypouštět negativitu, které v sobě mají hodně. Začněte do svého dne přidávat pozitivní afirmace a začněte měnit své myšlení.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Soustřeďte se na to, po čem skrytě toužíte, a sledujte, jak se to projevuje. Čím více se přiblížíte k osobě, kterou chcete být, tím více příležitostí bude následovat.

Váhy, soustřeďte se na to, po čem toužíte. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Během jahodového úplňku zboříte své vysoké zdi. Každý ví, jak těžké je pro vás sdílet své emoce, ale zkuste to změnit. Uleví se vám. Požádejte o pomoc, když to bude potřeba, a dovolte si být zranitelní.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Pokud jste plánovali nějakou cestu v době jahodového úplňku, rozhodně se svého plánu držte. Je to dobrý čas na výlet nebo na plánování dalšího pobytu.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Jahodový měsíc nabízí ideální příležitost, jak se poplácat po zádech. Nedovolte, aby vás ovládly pochybnosti o sobě samých. Věřte ve své schopnosti, dokážete totiž všechno, co chcete.

Kozorozi, věřte ve své schopnosti. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Zkuste tento měsíc prozkoumat svou kreativní stránku. Kreativní nápady k vám budou proudit přirozeně. Je ideální čas na to, abyste si vedli deník svých snů a věnovali pozornost svému vnitřnímu hlasu. Je čas své sny zhmotnit ve skutečnost.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Měli byste trávit čas u vody a dobíjet se energií. Dopřejte si pauzu, nechte si čas pro sebe. Úplněk v červnu je také vhodný čas stanovit si své cíle a dovolit si snít.



Zdroje: www.popsugar.co.uk, www.timeanddate.com