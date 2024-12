Krize skončila, hurá na nákupy? Tak trochu ano, ale zas tak slavné to není. Kteří obchodníci se mohou radovat a kteří zatím ostrouhali?

Konečně nárůst tržeb! Češi začali nakupovat

Co se to děje na českém trhu? Nad pozvolným návratem spotřebitelů do obchodů se zamýšlejí v posledních několika měsících mnozí analytici a odborníci na finance. Co je zaskočilo?

Především to, že ač růst mezd málokdy pokrývá inflaci, a navíc jsou na tom nejhůř ti z nejnižších příjmových skupin, meziročně rostou tržby v maloobchodech. A patrně nejde jen o předvánoční šílenství, i když to má samozřejmě také obrovský vliv, nicméně děje se každoročně ve stejnou dobu a jde tudíž vždy o čas velkých útrat. Od poloviny tohoto roku už lze sledovat pomalý nárůst tržeb, i když to však platí jen pro některé segmenty. A to je docela zajímavé.

Zatímco prodejny domácích potřeb a elektroniky se radovat nemohou a sledují přetrvávající pokles, obchodníci specializovaní na kosmetické výrobky či zdravotnické potřeby si tržby pochvalují.

Právě u nich se nejmarkantněji projevuje nově sledovaný nárůst tržeb. Už v září se tržby reálně zvýšily meziročně o 5,6 %. Markantní nárůst, a to o 22,6 procent, s potěšením kvitují internetové a zásilkové obchody. Zvýšení tržeb se týká ale hlavně nepotravinářských výrobků, jelikož u potravin naopak tržby o 2,5 procenta klesly.

Proč tržby konečně začaly růst?

Analytici a další odborníci se domnívají, že může jít o sice neočekávané, ale ne až tak nelogické chování způsobené jistou úlevou ve společnosti. Patrně především již zpomalující inflaci. Někteří Češi sice mají stále hlouběji do kapsy, ale už mají jasno v tom, jaké budou jejich útraty za energie a zda letos přes zimu vyjdou. Co je drahé je drahé, ale stále existuje celá řada produktů, které jsou za ceny dostupné. Nicméně, Češi nad nákupy také uvažují v rovině dlouhodobé hodnoty, kterou pro ně tyto nákupy představují.

Mnozí spekulují, že jsem si prostě trochu zvykli. Ač politické napětí v zahraničí stále trvá, pro Čechy už není vývoj tak šokující, tak jako byl z počátku, s čímž souvisela především energetická krize. Nicméně ceny se víceméně stabilizují, a to jistě markantně napomáhá prodeji. Jak moc námi otřese nástup prezidenta Trumpa do oválné pracovny či další vývoj ekonomický i válečný nikdo neví. Jisté ale je, že o Vánocích mnozí sáhnou i do úspor. Odporníci však přimomínají, že tyto úspory jsou možná ještě z doby covidu, a pokud je spotřebitelé vyčerpají, může opět dojít ke značnému poklesu.

Samozřejmě, že obchodníci částečně také museli vyjít nákupčím vstříc. Objevují se jednak různé cenově výhodné nabídky, akce a sezonní výprodeje. Mezi ty patří jak letní výprodeje oděvních firem, pak ale také podzimní výprodeje a akce spojené s Halloweenem, výprodeje staršího zboží v oblasti parfémů a kosmetiky či právě skončená akce Black Friday.

Vánoční nákupy samozřejmě vyšším tržbám značně pomáhají.

