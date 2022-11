Největší chamtivci zvěrokruhu: Tyto ženy jsou nejlakomější ze všech znamení

Možná jste se už setkali s takovými ženami, které za sebe rády nechávají platit, ale aby něco koupily vám, to neexistuje. Pro korunu by si nechaly vrtat koleno a než si něco koupí, třikrát otočí korunu v kapse. Která znamení zvěrokruhu jsou nejlakomější?

Pokud pozorujete na své partnerce, že nedává do rodinného rozpočtu žádné peníze, zakazuje vám utrácet i ty vaše, a když má něco koupit, vymlouvá se, aby nemusela vytáhnout peněženku, pak zpozorněte. Možná patří mezi znamení zvěrokruhu, která jsou lakomější víc, než je zdrávo.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců jsou na prvním místě tohoto pomyslného žebříčku. Pokud jste někdy slyšeli o lidech, kteří louhují sáček s čajem pětkrát nebo splachují záchod jednou denně, aby ušetřili za vodu, nejspíš se jedná o Blížence. Ženy v tomto znamení většinou sledují slevové akce ve všech supermarketech a nejsou líné jít pro máslo do jednoho, pro mléko do druhého a pro olej do třetího obchodu, i když je na druhém konci města.

Žena v Blížencích si pravděpodobně nikdy nekoupí nic hezkého na sebe, neudělá si ničím radost a bohužel to nedopřeje ani svým blízkým. Její děti často dědí oblečení bez ohledu na to, zda je to kluk nebo holka a o posměch spolužáků nemají nouzi. Této ženě to ale nevadí, důležité pro ni je, že ušetřila další peníze, které se mohou tetelit na účtu, na který nikdy nesáhne.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou tak lakomé, že jen zřídka chodí do restaurací, do kina a nekupují si nové oblečení. Když už opravdu potřebují něco nového, zajdou do second handu a za pár korun se oblečou na celý rok. Módní trendy je nezajímají, důležité je utratit co nejméně peněz. Pro Váhy je to prostě způsob život. Jsou lakomé a to i ke svým blízkým, kvůli čemuž často vznikají konflikty.

Jídlo v restauraci bývá pro některé Váhy takový luxus, že si ho dopřejí opravdu jen při velmi výjimečných příležitostech, a to si samozřejmě ještě vyberou z denního menu nebo co nejlevnější polévku či předkrm. Doma vaří ty nejlevnější a ne příliš zdravá jídla stále dokola. Aby neutrácely za internet, snaží se připojit na nezabezpečenou wifi sousedů nebo chodí do kaváren, kde je zdarma a objednají si sklenici vody z kohoutku.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve znamení Vodnáře jsou lakomé a hamižné. Všechny peníze, co vyděláte, této ženě budete muset odevzdat a ona si je zašije do polštáře. Miluje ten pocit šustivých papírků a nikdy by je neutratila za něco pro radost. Raději je bude mít pěkně po kupě a přidávat další a další. Má jich opravdu dost, a kdyby s nimi uměla zacházet, žije si spokojený život.

Některé Vodnářky bývají tak hamižné, že raději stokrát opraví starou pračku, než aby koupily novou, a raději počkají, než se doslova rozpadne. Perou jen na levný proud a to jen, když už opravdu nemají co nosit. K narozeninám od těchto žen očekávejte tak maximálně reklamní předměty nebo výmluvu, proč pro vás nemají žádný dárek.