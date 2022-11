Nejcharismatičtější ženy podle znamení: Tyhle nepřehlédnete. Patříte mezi ně?

Můžete na této ženě oči nechat? Mohli byste ji poslouchat hodiny? Myslíte si, že právě ona je ta nejúžasnější bytost na světě? Pak jistě patří mezi následující znamení, která jsou těmi nejcharismatičtějšími.

Když má někdo charisma, nemusí být ani prvoplánovitě krásný, ani nadprůměrně chytrý. Charisma za něj totiž udělá vše potřebné, aby ho lidé milovali. Jaká znamení zvěrokruhu mají charisma na rozdávání?

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou sice na první pohled úplně obyčejné ženy, které nepřekypují ani přílišnou krásou, ani inteligencí. Čeho ale mají požehnaně, to je charisma, kterým okouzlí každého muže. Stačí abyste se s touto ženou začali bavit a do hodiny ji budete milovat. Nejspíš to nebude ani tak proto, že by tak chytře mluvila, ale je tak zajímavá a zvláštní, že i kdyby říkala cokoli, vás bude bavit ji poslouchat.

Ženy v tomto znamení překypují zvláštní energií, která je dělá zajímavými. Mají velmi příjemný tón hlasu a uhrančivé oči. Muži jsou těmito ženami přitahováni jako magnet a touží jen po jediném, což je sevřít tuto bytost v náručí a hýčkat si ji celý život. A dobře dělají, Panny jsou věrné a rodinně založené.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy v Kozorohu jsou velmi krásné, šarmantní, chytré a charismatické. Jejich život je plný štěstí a úspěchu, k čemuž jim často dopomáhá právě jejich charisma. Nesnášejí, když není po jejich a pro výhru udělají vše. Použijí všechny ženské zbraně a většinou jim to vyjde. Muži jim totiž díky jejich šarmu leží u nohou.

Ženy ve znamení Kozoroha využívají svého charisma především v profesním životě, často se díky flirtování dostanou na vysoké pozice a rozhodně nemají hluboko do kapsy. Milují módu a zdravý životní styl, jsou vždy dokonale upravené a sexy. Nejsou zvyklé prohrávat a s druhým místem se nikdy nespokojí.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců jsou jedním z nejcharismatičtějších znamení hlavně díky své schopnosti mluvit, předvádět se a upoutat davy. Tyto ženy milují být středem pozornosti. Především té mužské. Umí okouzlit každého, koho si zamanou. Jejich velkou výhodou je, že se umí bavit úplně s každým, ať je to automechanik, anebo lékař.

Tyto krásky však nejsou úplně vhodné k zakládání rodiny, rády totiž flirtují a k životu to potřebují. Milují zájem o svou osobu a lichotky. Párty a večírky jsou jejich druhý domov a nejednou si k ránu domů přivedou nějakou tu kořist. Na dlouhé vztahy je příliš neužije a nemají v plánu se ani zamilovat.

