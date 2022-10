Ledové královny podle zvěrokruhu: Od těchto žen se lásky nedočkáte. Jste to vy?

Není to tak, že by ženy uvedené na tomto seznamu ledových královen neměly city. Naopak. Jejich city jsou pravděpodobně tak hluboké, že si musely postavit neprostupné zdi, aby je ochránily. Kvůli tomu pak jednají chladně. Která znamení to jsou?

Štír (24.10. - 22.11.)

Aura Štíra je tajemná. Chrání si své emoce tak ostražitě, že mohou působit až zastrašujícím dojmem. Jakkoli se vám mohou tyto ženy zdát vzdálené a chladné, nikdy nezaměňujte jejich záhadu za apatii. Svět Štíra je nekonečně hluboký a pestrý, nejraději by však chtěl, aby si všichni mysleli, že nemají srdce. Tak moc se obávají, že jejich pravé city by někdo odhalil. Jakmile však začnou nějakému muži důvěřovat a on je nezradí, začnou svou tajemnou studenou masku pomalu odkrývat.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci ze všeho nejvíce, a platí to i o ženách, milují svou svobodu. Jejich srdce nikdy nepřestává snít o dobrodružství a o místech, která ještě nenavštívili. Svoje touhy však pečlivě ukrývají, stejně jako emoce, ve strachu, že by je někdo mohl odhalit. Úsměvy a optimismus jsou pak většinou přetvářkou, spojenou s chladným a odmítavým chováním.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ženy narozené ve znamení Kozoroha mají jasný cíl a vizi o své budoucnosti. To vyžaduje nasazení, práci, a často i dřinu na úkor osobního života. Emoce sem nepatří, vždy se snaží zachovat si profesionální chladnou tvář. Ve skutečnosti však má žena Kozoroh jeden obrovský životní cíl: najít lásku, milovat a být milovány. To však nikdy nedají najevo.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář rád poznává jiné lidi a všechny okouzlí svým vtipem. Pokud se však začne mluvit o jeho soukromí, ženy Vodnářky se okamžitě stáhnou a zmizí. Na veřejnosti své emoce nevystavují, mohou se tak zdát vzdálené a odtažité. Věřte však, že hluboko v jejich nitru jsou ukryté hluboké city.

Zdroje: www.elitedaily.com, www.pinkvilla.com