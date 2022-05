Kvíz: Chráněné rostliny. Poznáte, které nesmíte utrhnout a jaká hrozí pokuta?

Znáte naše chráněné rostliny? Víte, kolik takových u nás roste a co vám hrozí, když nějakou utrhnete? Chraňte přírodu a nežli kytici, posbírejte raději znalosti o chráněných rostlinách u nás.

Zdroje: botany.cz, www.nkz.cz

Chráněné rostliny a ty v záhrádce bývají příbuzné

Všichni tušíme, že chráněné rostliny nesmíme trhat nebo snad přesazovat do vlastních zahrad. Tyto návyky některých pěstitelů už se vytrácejí a není divu. Dnes má každý zahrádkář moře příležitostí koupit rostliny, po kterých touží, a často jsou to i příbuzné druhů, které jsou ve volné přírodě chráněné. Poznali byste je však?

Chraňte přírodu a trhejte, co máte na zahradě

Že je přírodu nutné chránit, je dobře známá věc a mladší generace jsou tímto tématem pohlceny ještě více, než tomu bylo dřív. Někdy však stále přetrvává domněnka, že co je v přírodě, to můžeme utrhnout, osahat, kopnout si. Opak je pravdou.

Nejen v národních parcích, chráněných oblastech a biotopech platí zákaz poškozování či sběru zeleně nebo dokonce živočichů. Pokud vás zajímá, co vše je chráněné, můžete se informovat detailně na stránkách Ministerstva životního prostředí.

V případě parků a oblastí, které jsou významné pro výskyt těchto druhů, budete nejčastěji informováni přímo na místě a jistě si můžete vyhledat informace také na internetu.

Ale je to vlastně jedno. Proč? Protože není vůbec nutné poškozovat přírodu a to jakoukoli. Chráněná nebo ne, ať si zůstane tam, kde je, a my se na ni můžeme chodit dívat.

Pokud vás láká sběr medvědího česneku nebo jiných bylin či plodů, vždy se informujte o konkrétní lokalitě. Pokud šlápnete vedle, respektive utrhnete, co byste neměli, může vás čekat pokuta až 100 000 Kč!

Zahrada je kouskem naší vlastní přírody, natrhejte si kytici tam. Zdroj: Claudia Paulussen / Shutterstock.com

Červená listina a 30 druhů chráněných pampelišek

Mezi silně ohrožené rostliny u nás paří například kosatec sibiřský (Iris sibirica), kruštík bahenní i polabský (Epipactis palustris a albensis) nebo třeba ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis), pochybek severní (Androsace septentrionalis), kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata) a zhruba 500 dalších druhů, které jsou na červené listině. Pokud se domníváte, že máte i přes velký počet chráněných rostlin dobrý přehled, možná vás překvapí, že na červené listině najdete také téměř 30 druhů vzácných chráněných pampelišek. Mezi chráněné rostliny někdy patří také příbuzní běžně pěstovaných zahradních druhů. Nenechejte se však zmást jejich domnělou „obyčejností“. Naučte se poznávat různé druhy chráněných rostlin.

Kvíz: Chráněné rosliny

V obrázkovém kvízu vám dáme na výběr ze tří variant názvu rostliny. Poznáte, o kterou květinu z červeného seznamu chráněných rostlin jde? Správné odpovědi najdete dole na stránce.

1. Chráněná rostlina na obrázku je...

a) violka vonná

b) violka nejmenší

c) rezekvítek

O kterou rostlinu z červené listiny se jedná? Zdroj: Profimedia

2. Chráněná rostlina na obrázku je...

a) smetanka lékařská

b) talovín zimní

c) pampeliška pozdní

Na červené listině ohrožených druhů je bezmála třicet druhů pampelišek. Zdroj: Stefan.lefnaer / Creative Commons / BY-SA 4.0 / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

3. Chráněná rostlina na obrázku je...

a) netřesk střešní

b) rozchodník huňatý

c) rozrazil polní

Podobné rostliny jsou v zahradách běžné. Tento druh je však ve volné přírodě chráněný. Zdroj: Profimedia

4. Chráněná rostlina na obrázku je...

a) šalvěj rakouská

b) hluchavka bílá

c) šalvěj babí ucho

Kvítky bílé varianty běžné byliny, kterou všichni dobře známe. Zdroj: Profimedia

5. Chráněná rostlina na obrázku je...

a) koniklec jarní

b) šafrán evropský

c) zvonek horský

I příbuzný tohoto druhu bývá někdy vidět v předzahrádkách. Zdroj: Profimedia

6. Chráněná rostlina na obrázku je...

a) hvozdík bradatý

b) prvosenka nejmenší

c) barvínek menší

Chráněná druh dobře známé květiny, která je často ozdobou zahrad i parapetů. Zdroj: Profimedia

7. Chráněná rostlina na obrázku je...

a) hrachor chlupatý

b) hluchavka nachová

c) brambořík luční

Ani tuto rostlinu nesbírejte, je to chráněná bylina na červené listině. Zdroj: Profimedia

Odpovědi: Chráněné rostliny