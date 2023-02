Znamení zvěrokruhu, která v zimě nejvíce trpí na dýchací cesty. Patříte k nim?

Nedejte se mýlit, zima ještě zdaleka není u konce a nadcházející dny přinesou sníh a teploty kolem nuly. Zatímco někteří toto období zbožňují, jiní se nemohou dočkat jara a neskutečně trpí. Zejména chřipkou, nachlazením a obecně problémy s dýchacími cestami. O která znamení zvěrokruhu se jedná?

Býk (21.4. - 21.5.)

Odolný a tvrdý Býk je první v tomto žebříčku? Ano. I když je toto zemské znamení dobře známé pro svou drsnost, vytrvalost a hlavně odolnost, často problémy s dýchacími cestami právě tito lidé považují za jakousi samozřejmost.

I když jsou ze své podstaty Býci obdařeni skvělou postavou a zdravím, necvičí tak často, jak by měli, a nemají zrovna moc zdravé stravovací návyky. Jejich tvrdohlavý přístup způsobí, že jsou více náchylní k nemocem právě když se ochladí a vypuknou virózy. Býk snadno něco chytne, a tak trpí kašlem, nachlazením a rýmou. Býci by se měli ujistit, že do své každodenní stravy zařazují dostatek ovoce bohatého na vitamín C a dodržují pitný režim.

Býk není tak odolný, jak se zdá. Zdroj: Shutterstock

Štír (24.10. - 22.11.)

Mocný Štír obvykle zůstává zdravý, ale jakmile se teploty pohybují kolem nuly, je náchylný k nachlazení a chřipce a jiným problémům s dýchacími cestami. I když obecně nejsou Štíři zrovna těmi, kteří chytnou každou virózu, astrologický vesmír po nich chce, aby přijali preventivní opatření a zaměřili se na své zdraví.

Kombinace Marsu a Saturnu v jejich zvěrokruhu Štírům také nedělá moc dobře. Měli by denně pít dostatek vlažné vody, dobře jíst. Pokud opravdu potřebují jít ven, ihned po příchodu domů je nutné osprchovat se, hodit oblečení do pračky a zůstat v teple.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci mohou být náchylní k nízké imunitě kvůli nepříznivým změnám v jejich planetárních pozicích. Právě nyní by zrozenci v Blížencích měli na sebe být opatrní, zařadit do jídelníčku hodně ovoce a zeleniny bohaté na vitamín C a pít bylinkové čaje. Důležitý je i odpočinek a vydatný spánek. Také se zdá, že astrologický vesmír Blížence žádá, aby se na chvíli zastavili ve svých závodních myšlenkách a procvičili se v meditaci. Vše ostatní může počkat, zdraví by mělo být vždy prioritou číslo jedna.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Svobodomyslný Střelec možná bude muset na chvíli zkrotit svou dobrodružnou duši a pochopit, jak je důležité zůstat doma a posílit svůj imunitní systém. Není nouze o zajímavé koníčky a lekce, které lze absolvovat online a udrží jejichi žízeň po učení se něčemu novému.

Ne vždycky to Střelci vydrží, a tak právě v době, kdy se citelně změní počasí a oni lítají všude možně, přinesou si domů pěknou chřipku. Špatně se jim dýchá a dlouho se pak nemohou zbavit kašle. Bylinkové sirupy, čaje a zázvor jim stoprocentně pomohou.

Střelec doplatí na svou touhu neustále zažívat dobrodružství. Zdroj: Shutterstock

Ryby (21.2. - 20.3.)

Vodní znamení Ryb je dobře známé svojí vysokou citlivostí a tím, že absorbuje toxické emoce vznášející se všude kolem něj, což způsobuje zmatek jeho imunitnímu systému. Ačkoli je dobrým zvykem být informován a aktualizován, astrologové doporučují dát si pauzu od nepřetržité konzumace informací z médií i od všech známých a v zimě se trochu izolovat. Jakmile to poruší, hned něco chytnou a pak trpí takovou rýmou, že nemohou dýchat ani v noci.



Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.pinkvilla.com