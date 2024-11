Špioni v dnešní době nemají podobu lidí, ale výpočetní techniky. Co třeba takový chytrý telefon?

Je jen málo lidí, kteří používají tlačítkový telefon. „Buď to jsou milovníci retra nebo důchodci,“ uvažuje čtyřicetiletý čtenář Karel z Prahy, který vlastní – stejně jako většina populace – chytrý telefon. Jeho výsměch vůči majitelům „tlačítkáčů“ ale není úplně oprávněný.

Pravda, přístroj působí trochu předpotopně, ale na rozdíl od chytrých telefonů vás nemůže špehovat. Jak to myslíme? Jednoduše. Chytré telefony obsahují integrovaný mikrofon, který může odposlouchávat vaše hovory. Samozřejmě tuto funkci můžete v nabídce telefonu vypnout, ale jsou tu i další aplikace, které z vašeho mobilu mohou udělat docela slušné odposlouchávací zařízení.

Nahrávky špeha prozradí

A pak jsou tu různé aplikace, které mohou sledovat tok vašich hovorů, konverzací i prohlížení stránek na webu. Jednou z nich je FlexiSpy. Tuto aplikaci často využívají rodiče k monitorování telefonů svých dětí.

Používají ji i zaměstnavatelé, kteří chtějí zjistit, čím se v pracovní době jejich zaměstnanec zabývá. Stačí nainstalovat tuto aplikaci do mobilu a už jen čekat, až se na cloudu špiona objeví první data s informacemi. Jak poznáte, že vám někdo špízuje mobil?

„Jednoduše. Tato aplikace generuje velké množství dat, proto může být telefon často zasekaný. To je první varovný signál,“ říká počítačová vědkyně a novinářka Rebecca Cisielská a pokračuje: „Bohužel, moderní špionážní aplikace ale už mohou fungovat naprosto nepozorovaně. Jde o to, že hlasové zprávy už nenahrávají, ale přepisují do textových souborů, které nejsou náročné na přenos dat.“

close info Profimedia zoom_in Tablet může být stejně zákeřným špionem jako mobil.

Další snímače informací

Nechcete, aby vás někdo špehoval? Pak dejte všem aplikacím zákaz spojit se s mikrofonem. Ale ani v tomto případě nejste úplně chráněni před slíděním. Mobil totiž obsahuje kromě mikrofonu i další výkonné senzory, například akcelerometry nebo gyroskopy.

Zatímco akcelerometry se používají především na sportovní aplikace pro rozpoznávání pohybu a polohy, gyroskop tato data víc konkretizuje a také zlepšuje orientaci zařízení, proto se používá jako takový doplněk GPS snímače. Podle expertky jsou ale tyto senzory dostatečně citlivé na to, aby mohly také zaznamenávat telefonní hovory.

Sociální sítě jako sběratelé dat

Nejhorší na špehovacích aplikacích je fakt, že je nemusíte vůbec postřehnout. Většina z nich totiž nepotřebují žádat o povolení ke zpracování dat ze snímačů pohybu! Podle studie TU Berlin z roku 2019 mohou samotné údaje z akcelerometru stačit, aby špion vydedukoval vaši polohu, aktivitu, zdravotní stav, věk, tělesné vlastnosti, osobnostní rysy a emoční stav…

Takové informace by pro spoustu firem měly obrovskou hodnotu, protože by pak zákazníkům mohl manipulativně nabízet zboží na míru! Na otázku, jestli těchto osobních dat využívají provozovatelé sociálních sítí jako je třeba Meta (mateřská společnost Facebooku a Instagramu) nebo Google, většina z nich to popřela. Bohužel, loajalitu sociální sítě vůči vám si nemůžete nějak otestovat. Proto záleží jen na vás, jak si aplikaci připustíte k tělu.

