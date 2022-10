Čím si nejvíce ničí život právě vaše znamení? Sedí to?

Každý z nás má určitě nějaké trápení, někdo větší, nekdo menší. Pokud s trápením něco nezačneme dělat, začneme si ničit život a životy lidí kolem nás. Jak je na tom každé znamení zvěrokruhu? Čím si ničí své životy?

Beran (21.3. - 20.4.)

Ničíte si život negativitou a doslova se v ní ztrácíte. Vaše vznětlivost a tvrdohlavá povaha vás přivedou do mnoha problémů. Někdy žijete v negativním světě, jehož součástí ostatní lidé nechtějí být. Odvracejí se od vás a vy pak nevíte kudy kam.

Býk (21.4. - 21.5.)

Cítíte potřebu ovládat všechny a všechno ve svém životě. A když věci nejdou tak, jak jste si naplánovali, začnete se stresovat a trápit. Musíte jednou pochopit, že kolem vás se věci a situace prostě dějí, a vy je někdy nijak neovlivníte. Neničte si život stresem z toho, že nemáte na některé věci vliv a naučte se nečekané situace vnímat jako pozitivum, vždyť díky tomu je život tak vzrušující.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Ti dva lidé ve vás se neustále perou a není pro vás snadné se vydat tou pravou cestou. Ničíte si život svou nerozhodností, a tak zůstáváte nešťastní ve vztazích, trpíte v práci, kterou nesnášíte. Tak moc se bojíte změny, že raději ustrnete tam, kde nejste spokojení. Ubližujete tím nejen sobě, ale i lidem kolem sebe.

Blíženci se ničí setrváváním v práci, která je netěší. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Jste emocionální horská dráha a snadno se ztratíte v tom, co k lidem cítíte. Často tak snadno podlehnete dojmu, že jste potkali toho správného člověka a dáte mu ze sebe všechno. Prostě milujete víc, než si ten druhý zaslouží. Zakrátko přijde zklamání a váš život se zhroutí jak domeček z karet. Neubližujte si už a naučte se mít rádi sami sebe.

Lev (23.7. - 22.8.)

Ničíte si život tím, že se uzavíráte a skrýváte své emoce. Věříte totiž, že když ukážete, jak jste zranitelní, budou to ostatní považovat za známku slabosti. Buďte opatrní, neuzavírejte se do sebe příliš, protože přijde čas, kdy se budete cítit hodně osamělí.

Lev své emoce skrývá. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Máte sklon upřednostňovat ostatní před sebou samými. Lidé vás obdivují pro vaše laskavé srdce, pro vaši schopnost milovat druhé, což je sice krásný pocit, ale zapomínáte na sebe. Kritizujete sami sebe, poukazujete na své nedostatky, ale nikdy nevyzdvihnete své dobré vlastnosti. Možná to teď nevidíte, ale pokud svůj přístup nezměníte, zničíte si svůj život.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Oplýváte neobyčejnou laskavostí, jenže ne všichni lidé kolem vás jsou upřímní, někteří vás pěkně využívají. I když to víte, držíte své emoce na uzdě, jenže to nelze dělat donekonečna. Když pohár vaší trpělivosti přeteče, většinou si svou frustraci vybijete na blízkých lidech, které milujete. Neubližujte tím sobě a neubližujte ostatním.

Váhy si svou frustraci vybíjejí na blízkých lidech. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Jste to nejtěžší znamení, se kterým se dá vyjít. Jste bolestivě tvrdohlaví a lidem snadno neodpustíte. Vaše srdce není něco, co je snadné získat, ale jakmile to někdo udělá, má vaši lásku a věrnost na celý život. Ovšem ti, kteří vám ubližili, se nikdy nedočkají odpuštění. Trápí a ničí vás to. Zkuste se nad minulost povznést.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ničíte si život strachem. Máte takové obavy z jakéhokoliv selhání, že raději neuděláte vůbec nic a zůstanete zmrazení na jednom místě. Hýříte nápady, vymýšlíte, jaká dobrodružství byste mohli zažít, ale v hlavě toho máte příliš a ve finále stejně nic nedotáhnete do konce.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ničíte si život tím, že chcete být nejlepší a soutěžíte s ostatními. Ničíte si ho také tím, že na sebe vyvíjíte příliš velký tlak, místo toho, abyste si také trochu užívali. Tvrdě pracujete, ale nezapomeňte zpomalit a trochu žít život, jinak vám uniknou věci, které jsou důležitější než jen práce.

Kozorozi si ničí život tím, že neodpočívají. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Ničíte si život tím, že necháváte svou minulost ovlivnit vaši budoucnost. Neumíte zapomínat, udělat tlustou čáru nad nepříjemnostmi, které vás potkaly, a jít v životě dál. Navíc máte tendence od sebe odstrkovat opravdu dobré lidi, protože věříte, že je vám lépe o samotě.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Vybíráte si toxické lidi a jejich návyky. Je to zvláštní, protože patříte mezi znamení, která mají opravdu dobré srdce, ale ničí vás špatný úsudek. Možná máte někde ve skrytu duše zakódováno, že si zasloužíte trpět.



Zdroje: thoughtcatalog.com, www.horoskop.cz