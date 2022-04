Víte, jaké jste znamení podle čínského horoskopu a jaké vám přisuzuje vlastnosti

Jestli sledujete klasické horoskopy, pak byste měli vyzkoušet i ten čínský. Dělí se také na dvanáct znamení, která jsou určena podle roku narození a každé má naprosto jiné a jedinečné vlastnosti. A co vy? Jste tygr, krysa nebo koza?

Krysa

2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912, 1900

Lidé ve znamení Krysy jsou obdařeni velkou přirozenou inteligencí, řečnickými schopnostmi a v neposlední řadě schopností vymluvit se z každé nepříjemné situace. Jen tak si na ně tedy nepřijdete. Také mají rádi v životě jistotu a finanční polštář, aby nemuseli ve stáří třít bídu s nouzí. Ve společnosti jsou oblíbení a jsou také okouzlujícími společníky.

Buvol

2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913, 1901

Buvol je věrný, čestný a silný. Jako by báje o bohatýrech byly psány o něm. Miluje svého partnera až za hrob a udělal by pro něj všechno na světě. Buvoli mají rádi svůj klid, pohodlí a nevadí jim držet se stereotypů. Hlavně, když je to nebude stát žádnou námahu. Buvoli se také rádi mazlí a tulí. Jsou něžnými milenci.

Tygr

2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914, 1902

Tygr má ve velké úctě staré lidi a dle pověstí dokáže komunikovat s dávnými předky. Je vitální, má sílu a odvaha mu také nechybí. Má rád adrenalin a baví ho zajímavé věci. Nemá však vztah k penězům, řídí se heslem, peníze budou, my nebudem. Není tedy ambiciózní a v práci ho nikdy nečeká velká kariéra.

Zajíc

2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915, 1903

Zajíci jsou vznešení a noblesní lidé. Říká se o nich, že se umí dotknout nebes. Bojí se smrti a nemocí, proto jsou často hypochondři. Jsou výjimeční a rádi se obklopují stejnými lidmi. Nikdy je nehledejte v řadách dělníků a jiných, pro ně podřadných zaměstnání. Milují své děti, pro které by i dýchali.

Drak

2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1016, 1904

Drak je symbolem temnoty a přísnosti. Jediný, kdo s nimi umí, jsou jejich partneři. Pro ty by snesli modré z nebe, jinak je nic nezajímá a nemají o nic zájem. Mají také silné majetnické sklony a umí lidi psychicky i fyzicky týrat. Okolí o nich netuší, že umí být despotičtí a v profesním životě nezkrotní.

Had

2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, 1905

Hadi si umí poradit v každé situaci, ať je sebevíc těžká. Jsou také většinou velmi krásní a okouzlující. Také jsou ale slizcí a mají majetnické sklony. Pod jejich okouzlující slupkou se skrývá temná povaha. Běda tomu, kdo se jim postaví do cesty. Vždy chtějí být za dobré, ale občas jejich pravá tvář vyplave na povrch.

Kůň

2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906

Lidé ve znamení koně mají ryzí povahu. Nejsou to většinou velcí myslitelé, ale bývají zpravidla hodní a obětaví. Také jsou společenští a upovídaní. Nikdy jim nesvěřujte žádná tajemství, neumí držet jazyk za zuby. Jsou náladoví a na všechno mají vždy dost času. Dbají o svůj vzhled, ale na druhou stranu jsou pěkný bordeláři.

Koza

2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907

Koza překypuje energií a má silné mateřské sklony. Kozy tedy mívají spoustu dětí a jedináček je pro ně nepředstavitelná záležitost. Patří mezi nejplodnější matky. Nutno však podotknout, že svou roli matky zvládají dokonale a navíc jsou také dokonalými milenkami. Za svou rodinu by dýchaly a nevěra je pro ně neznámé slovo.

Opice

2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908

Opice je takový skotačivý diblík, který se rád předvádí a občas působí až trapně. Neumí stárnout a aby vypadaly k světu, nebojí se zásahu plastických chirurgů. Jejich povaha se mění s věkem. V mládí bývají společenské a usměvavé, ve stáří se stávají zapšklé a nevrlé. Také bývají dost často nevěrné.

Kohout

2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909

Kohouti milují jeviště, vystupování před lidmi a potlesk. Jsou to rození komedianti a také umí být pěkně ješitní. Mají kolem sebe rádi harém slepiček, který je bezmezně obdivuje. Jsou fascinující, panovační, arogantní, ale umí si najít takové příznivce, kterým to nevadí a bezmezně je obdivují.

Pes

2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910

Psi jsou věrní, laskaví, přátelští, ale umí být i vůdci a motivátoři. Když potkají osobu, kterou obdivují, jsou jí věrní celý život a také ji obdivují. Mají rádi svůj klid, pořádek a stereotypy. Jsou to občas pěkní suchaři, kteří nepochopí vtip. Jejich hlavní předností je skromnost a schopnost vyžít s málem.

Vepř

2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911

Vepři mají dokonalou paměť a na málokteré setkání v životě zapomenou. Pamatují si ale také to, když je někdo zklame. Nebuďte na ně tedy zlí, nevyplatí se vám to. Neuráží se, jsou čestní a féroví. To samé očekávají i od svých přátel. S někým však neumí vyjít ani po dobrém, ani po zlém.