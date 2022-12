Co vás čeká dle čínského horoskopu v roce 2023? Přinese vám vodní Zajíc štěstí?

Příští rok se v duchu čínského horoskopu ponese v duchu vodního Zajíce. Ten by nám po vypjatých letech konečně měl přinést trochu klidu a čas k cestě za vytyčenými cíli. Zajíc také přináší jemnost, něžnost a psychickou vyrovnanost. Tenhle rok byste si prostě měli také trochu odpočinout, což vás jistě potěší!

Čínský Nový rok začne letos 22. ledna 2023 a skončí 9. února 2024. Tento Zajíc patří mezi vodní znamení a díky němu můžete získat ztracené sebevědomí, nabýt zpět vnitřní rovnováhu a také získáte vize do budoucna.

V roce 2023 vás tedy čekají optimistické věci. Důležitá bude tolerance a opatrnost při volení slov. Lépe se naučíte rétorice i psychologii. Zaměříte se na sebepoznání a sebezdokonalování. Rok vodního Zajíce by vám měl ukázat tu nejvhodnější životní cestu, po které byste se měli dát.

V roce 2023 nás čekají optimistické věci. Zdroj: Shutterstock

Po roce Zajíce převezme vládu Drak, což už tak optimistické nebude. Měli bychom tedy z tohoto roku „vyždímat" vše, co půjde. Většina totiž bude v náš prospěch. Nebuďte ale příliš akční, Zajíc nemá rád tlačení na pilu. Ideální je nechat věcem volný průběh.

Ač se to může na první pohled zdát, rozhodně nebude vše jen zalité sluncem. Dávejte si pozor na přehnané fantazie a sny, aby vám nezůstaly jen oči pro pláč. Vyhýbejte se intrikám a sporům, snažte se prožít rok 2023 v klidu a pohodě. Také pozor na nehody a nemoci. Udržujte se fit! Načerpejte sílu do dalších let, budete to potřebovat!

Rok Zajíce přinese spokojenost a optimismus

Jinak ale rok vodního Zajíce přinese spokojenost a optimismus. Pokud budete tvrdě pracovat, máte se na co těšit. Zajíc je kreativní, inteligentní a harmonický. Nevadí mu odpouštět a chápat prohřešky. V čínském horoskopu se považuje za nejšťastnější ze všech dvanácti znamení zvěrokruhu. Lidé, kteří se tedy narodili v tomto znamení, jsou příjemní, klidní, milí a harmoničtí. Vyhýbají se hádkám, sporům a rvačkám. Jsou kreativní a mají vybraný vkus.

I z hlediska peněz se budou mít lidé v tomto roce dobře. Bez většího úsilí byste si měli polepšit oproti loňsku a také byste měli mít víc času na rodinu a své blízké. Nezapomínejte ale na zodpovědnost a nepodlehněte pohodlnosti. Budete mít schopnost vyjednávat a být za hvězdy. Nejlépe na tom budou ty obory, které zasahují do literatury, umění, architektury a hudby. Zajíc vždy stanoví jasný cíl a vy si za ním půjdete.

Rok Zajíce vám přinese každou chvíli něco nového. Zajíc totiž sleduje módní trendy, designové skvosty a kulinární vychytávky. V roce 2023 budete v těchto oblastech zářit. Zapomeňte na soutěživost, ta není pro příští rok vhodná. Bude se vám dařit i bez ní. Stačí, když se hodíte do klidu a pohody. Věnujte se tedy projektům dlouhodobějšího charakteru, budete na ně totiž mít čas a trpělivost.

Lidé ve znamení Zajíce jsou emocionální, fyzicky zdatní a mají rádi tradice

Čínský rok Zajíce by měl přinést i klid a mír, co se politiky a válek týká. Těšit bychom se tedy měli na mírová jednání a ukončení nepokojů. Vláda, úřady a zákony by se měly vrátit zpět do normálu. Podvodníci a lháři by měli být dopadeni a potrestáni. Konečně by se měly vyřešit i dlouhodobé soudní spory. Rok 2023 je vhodný pro to, dát si konečně všechny věci do pořádku. Uvidíte, uleví se vám!

Čínský rok Zajíce by měl přinést i klid a mír, co se politiky a válek týká. Zdroj: Shutterstock

Vodní Zajíc podporuje i dlouhodobé vztahy. Pokud lásku nemáte, máte velkou šanci ji potkat. Nejvíce by to mělo klapnout Psům, Kozám a Vepřům. Kohouti a Draci však na lásku mohou zapomenout. Ti by se měli zaměřit na osobní růst a kariéru. V období Zajíce je také vhodné začít plánovat potomka.

Lidé, kteří se ve znamení Zajíce narodili, jsou fyzicky zdatní, společenští a mají rádi tradice. Jsou to také přátelé, kterým se dá důvěřovat a nikdy vás nezradí. Jsou emocionální, něžní a romantičtí, pokud tedy čekáte s žádostí o ruku či jiným gestem, rok 2023 je ten pravý!

