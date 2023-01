Začíná čínský nový rok ve znamení vodního Králíka. Komu přinese největší štěstí?

Rok 2023 je čínským rokem vodního Králíka. Začíná 22. ledna a potrvá do 9. února 2024. Říká se, že je to „památný rok pro určitá znamení zvěrokruhu“ a jaro přináší výborné příležitosti. Očekává se však, že tři znamení budou mít během příštích 13 měsíců nejvíce štěstí. Která to jsou?

Podle čínské astrologie je králík popisován jako „chytrá, kultivovaná a kreativní“ postava, kterou si oblíbila většina znamení zvěrokruhu. Nejvíce štěstí mají letos prý zvířata, která jsou s Králíkem nejkompatibilnější. Jsou to lidé narození ve znamení Prasete, Opice a Psa.

Čínské znamení Prase. Zdroj: Profimedia

Prase

Lidé narození v letech 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Prase a králík jsou považováni za obecně kompatibilní znamení kvůli jejich jemným, laskavým a pohodovým osobnostem. Tyto vlastnosti jim umožňují dobře vycházet a užívat si jeden druhého. Mohou mít také podobné zájmy a hodnoty a mohou se navzájem chápat a oceňovat. Lidé narození ve znamení prasete mohou očekávat rok plný dobrého zdraví a pohody. Je to také skvělý čas zaměřit se na péči o sebe a zdravý životní styl. Pokud jde o finance, v příštích třinácti měsících existuje velký potenciál růstu a úspěchu a je to také skvělý čas na úspory, rozpočet a investice do dlouhodobých finančních cílů. Pokud jde o lásku a vztahy, odborníci na astrologii tvrdí, že prase může očekávat vzrušující a dobrodružný rok.

Šťastná čísla v roce 2023 jsou: 44, 22, 15 a 28.

Čínské znamení Opice. Zdroj: Profimedia

Opice

Lidé narození v letech: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

V čínském zvěrokruhu jsou Opice a Králík docela kompatibilní díky jejich inteligenci, kreativitě a družnosti. Tato dvě zvířata také sdílejí mnoho stejných zájmů a hodnot. Ti, kdo se narodili v roce Opice, budou mít v roce 2023 štěstí a opice by se měly zaměřit na komunikaci, práci a každodenní rutinu. Astrologové doporučují více sportovat, více odpočívat a přestat pracovat přesčas. Zamilovaní lidé v čínském znamení Opice budou muset čelit všem svým obavám nebo nejistotám ohledně vztahu se svým milovaným. Existují tvrzení, že Opice by mohly čelit minulým láskám a analyzovat minulé radosti nebo selhání, aby se zlepšily v současných nebo budoucích vztazích.

Šťastná čísla v roce 2023: 4 a 9.

Čínské znamení Pes. Zdroj: Profimedia

Pes

Lidé narození v letech: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Říká se, že rok 2023 je pro Psa rokem, kdy dosáhne svých romantických cílů a setká se s významnou osobou. Očekávejte neformální randění v první polovině roku a do léta se věci dramaticky změní a povedou k vážnějšímu vztahu. Psi jsou nejvíce kompatibilní s opicí, králíkem, tygrem a koněm a nejméně kompatibilní s kozou a drakem. Během této doby zažijí finanční úspěch spojený s potenciálem dobré pracovní nabídky. Celkově bude příštích 13 měsíců obdobím růstu a naplnění.

Šťastná čísla v roce 2023: 5, 9, 23, 42, 56, 63.



Zdroje: www.express.co.uk, www.chinahighlights.com