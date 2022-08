Spočítejte si svoje číslo osudu. Určuje váš nejdůležitější dar

Každý z náš má dáno osudem jiné číslo, podle kterého se řídí téměř celý jeho život. Důležitá rozhodnutí a samozřejmě i volba partnera či kladné a záporné vlastnosti. Pojďte si vypočítat, jaké je vaše osudové číslo a co vám do života přináší?

Chcete znát svůj magický dar? Pak nejprve musíte znát své osudové číslo, které není těžké vypočítat. Stačí, když sečtete všechna čísla z data svého narození. To znamená, že pokud jste se narodili například 31.12.1985, sečtete 3+1+1+2+1+9+8+5= 30 = 3+0 = 3. Vaším osudovým číslem je tak trojka.

1

Je-li vaším osudovým číslem jednička, jste výjimeční. Jednička je totiž číslo stvoření. Lidé, které ovlivňuje, mají velký dar vidět věci tak, jak opravdu jsou. Jsou také velmi důvěryhodní, umí tak ovládat davy. Vždy prosadí svůj názor nad ostatními. Pokud chcete být lepším člověkem, přestaňte tolik manipulovat s lidmi.

2

Je-li vaším osudovým číslem dvojka, jste velmi citliví. Umíte přesně poznat, jak se kdo cítí, a podat mu pomocnou ruku či poradit. Jste velmi empatičtí, takže vás problémy druhých nenechávají chladnými. Lidé z vás ale vysávají pozitivní energii a vy jste pak jako chodící mrtvoly. S tím je nejvyšší čas přestat a začít myslet na sebe.

3

Je-li vaším osudovým číslem trojka, jste boží stvoření. Jste krásný, ušlechtilý, milovaný a milující člověk, který lásku šíří dál. Všichni jsou rádi ve vaší společnosti, protože vyzařujete klid, pohodu a harmonii. Umíte si stát za svým a jít za každým snem. Vaše přání a touhy tak vždy dostanou reálný rozměr.

4

Je-li vaším osudovým číslem čtyřka, máte život v rovnováze. Jste v pohodě se všemi čtyřmi elementy, jako jsou oheň, voda, vzduch i země. Jste racionální, chytří a uvědomělí, takže máte ty správné charakterové rysy pro spokojený život. Umíte odvracet špatnou náladu a negativitu.

5

Je-li vaším osudovým číslem pětka, jste spjati s přírodou. Celou vaší myslí prostupuje duch a spiritualita. Umíte přivolat síly z jiných světů a hovořit s duchy. Vykouzlit dobrou náladu a energii, kterou potřebuje každý, kdo chce získat něco cenného.

6

Je-li vaším osudovým číslem šestka, milujete světlo. Jste ten typ člověka, co si užívá vyhřívání na pláži na sluníčku. Nikdy mu není horko a říká si, že se měl narodit jinde. Ideálně ve Středomoří. Ztělesňujete požehnání a vůdčí sílu. Umíte vydělat peníze, které investujete nejraději do cestování po světě. Doma se zdržujete jen sporadicky.

7

Je-li vaším osudovým číslem sedmička, pak jste mocný a mstivý člověk. Neustále jen vymýšlíte, jak získat peníze a jak někoho obelstít. Je to váš životní styl. Umíte udělat z malé věci velkou, a to jak v negativním, tak v pozitivním slova smyslu. Věříte na zázraky a zatím se vám to vyplácí.

8

Je-li vaším osudovým číslem osmička, jste trošičku slaboch. Lidé s tímto osudovým číslem bývají psychicky labilní a rozhodí je i banalita. Když se naučí více bránit, konečně začnou žít. Nyní se utápí v úzkostech a jejich život za moc nestojí. Pokud vás trápí nesnesitelné stavy úzkosti, navštivte psychologa, pomůže vám.

9

Je-li vaším osudovým číslem devítka, máte ve všech situacích jasno. Nikdy se neohlížíte na nikoho jiného než na sebe. Vidíte věci z jiných úhlů než ostatní, umíte odhadnout, kdy a jak co říci, abyste byli za hvězdy. Také máte schopnost vnímat lidi kolem sebe a využít to pak ke svému prospěchu.

Zdroj: www.blesk.cz, www.zeny.cz, www.ctidoma.cz