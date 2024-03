Mytí oken, čištění stříbrných šperků a příborů je práce, kterou nemá nikdo rád. Ale věděli jste, že existuje trik, abyste tuto práci nemuseli dělat zas tak často? Stačí obyčejný kukuřičný škrob. Podívejte.

Kukuřičný škrob znáte spíše z regálů v supermarketech a ve vaší kuchyni. Používá se zejména při pečení koláčů, dortů, sušenek a porézního křehkého pečiva nebo jako pojivo do polévek a omáček. Používá se i v kosmetice pro své zklidňující účinky, a dokonce i ve vaší domácnosti se může projevit jako velice praktický prostředek na čištění různých věcí.

Video, jak můžete využít kukuřičný škrob v domácnosti, najdete na Youtube kanále Clean My Space:

Zdroj: Youtube

Okna a kukuřičný škrob

Když se od povinností v kuchyni přenesete na povinnosti uklízení a mytí oken, neznamená to, že vám nemusí posloužit stejné suroviny. Tento trik používaly naše babičky a prababičky, když byly mycí prostředky ještě drahé nebo nedostupné. Stačí si jen vzít objemnou mísu, do které se vejdou tři litry vody. Poté do vody nasypte menší množství kukuřičného škrobu a nechte jej rozpustit. Pokud chcete, aby se škrob rozpouštěl rychleji, můžete mu trochu pomoci tím, že jej zamícháte. Jakmile se škrob ve vodě rozpustí, můžete se vrhnout na okna. Pomocí papírových utěrek namočených ve vaší směsi prach z oken odstraňte a máte hotovo. Aby okna posléze nebyla ušpiněná, vezměte si staré punčochy, a těmi následně okna přeleštěte. Je to skvělý způsob, jak mít okna lesklá i bez použití chemie.

close info Profimedia zoom_in Kukuřičný škrob vám nepomůže pouze v kuchyni, co se týče pečení. Pomůže vám i umýt okna a vašim stříbrným šperkům a příborům dodá lesk a zbaví je černoty.

Šperky a škrob

Určitě máte doma nějaké stříbrné předměty, ať už je to náhrdelník, řetízek nebo stříbrný set nádobí, který se dědí z generace na generaci. Stříbrné objekty jsou sice krásné, ale mají jednu velikou nevýhodu. Velice lehce mohou zčernat, když se o ně nestaráte a nečistíte je. I s tím vám ale kukuřičný škrob může pomoci. Postup je stejný, jako u mytí oken, akorát nemusíte používat tři litry vody. Na stříbrné šperky vám bohatě postačí dvě sklenice vlažné vody a dvě lžičky škrobu. Opět počkejte, než se škrob rozpustí, a poté už je to jednoduché. Stačí vzít papírovou utěrku, namočit ve vašem “roztoku” a pořádně s ní utřít každé místo zčernalého stříbra. Pokud budete tuto metodu na vaše šperky aplikovat častěji, nebudou vám tolik černat a vy si budete moci své stříbrné náhrdelníky, šperky či příbory užívat v jejich plné kráse.

Zdroje: www.jakcistit.cz, www.bezlepkovaprodejna.cz