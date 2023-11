Každý z vás asi vlastní nějaký šperk, který má ze srdce rád. Napadla ho ale rez nebo vám stříbro zčernalo? Stačí použít běžné dochucovadlo, které máte v kuchyni a stříbro se bude lesknout jako nové. Podívejte.

Stříbrné šperky jsou stálice v každé šperkovnici. Nejlépe se hodí k tmavým odstínům oblečení, aby vynikla jejich zářivá barva. Jsou vhodné pro jakoukoliv příležitost, ať už jdete na formální večírek, na večeři s partnerem nebo jen na kávu s kamarádkou. Ve své univerzálnosti jsou opravdu nezaměnitelné. Pokud se však chcete přesvědčit, jestli se vám hodí také k tónu pleti, je to velice jednoduché. Stříbro skvěle komplimentuje chladnější tóny pleti, zlato zase naopak doplňuje odstíny teplé. Pokud si nejste jistí, růžové zlato jde ke všem tónům, s tím zaručeně nemůžete šlápnout vedle. Jak ale poznáte, zda je stříbro ve vašich špercích pravé?

Video, jak vyčistit vaše stříbro, najdete na Youtube kanále London Drugs:

Zdroj: Youtube

Jak poznat pravé stříbro

Pokud nechcete podstupovat namáhavou cestu ke zlatníkovi, můžete provést tento test z pohodlí vašeho domova. Máte několik možností. Jako první je laické posouzení pouhým okem. Když na šperku uvidíte rez, znamená to, že vlastníte bižuterii. Další možností je fígl s magnetem. Vezměte si magnet a přiložte jej na malou vzdálenost ke šperku. Pokud se náramek, prstýnek nebo náhrdelník začne přibližovat k magnetu, jedná se o šperk z nějaké slitiny, než ze stříbra nebo zlata. Pokud se ale nehne z místa, máte u sebe kvalitní kousek nefalšovaného stříbra. Další ověřený testovač stříbra je vaše pokožka. Dejme tomu, že se jedná o prsten. Pokud vám prsten po celodenním nošení bude na kůži vypouštět namodralou barvu, jedná se bižuterii. Pokud ale budete mít prsty ve stavu, jako než jste si jej nasadili, máte doma opravdu stříbrný prsten. Ten ale může po nějaké době zčernat. Je to přirozená reakce stříbra na kontakt s vodou, potem a podobně. Jak tedy vyřešit problémy se zčernalým stříbrem?

close info Profimedia zoom_in Kečup vám dokonale vyčistí zčernalé stříbro.

Kvalitní kečup je řešení

Trik, který je banální, ale osvědčený. Stačí na něj pouze kečup a ve třech rychlých krocích se vám bude stříbro zas lesknout, jako by bylo nové. Říká se totiž, že kyselina v rajčatech má účinky, které reagují s oxidací zašlého stříbra. Takže první krok je, sehnat si kvalitní kečup s obstojným podílem rajčat. Nyní trochu kečupu nalijte do misky a stříbro do něj na 10 minut položte. Pak už jen stačí vyndat jej ven, opláchnout horkou vodou a pořádně usušit hadříkem.

Zdroje: www.apartmenttherapy.com, aukro.cz