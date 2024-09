Nebaví vás zdlouhavé a vyčerpávající drhnutí špinavé trouby? Využijte jednoduchou a účinnou metodu s citronem.

Čištění trouby může být často značně zdlouhavá a nepříjemná činnost. Pokud patříte k vyznavačům přírodních postupů bez zbytečné chemie, máme pro vás výborný tip! Můžete použít jednoduchou a účinnou metodu pomocí citronů. Nejenže odstraní mastnotu a nečistoty, ale navíc zanechá troubu plnou svěží vůně.

Příprava citronové čistící směsi

K čištění si připravte 2 až 3 citrony, rozkrojte je a vymačkejte z nich šťávu do misky, která je vhodná do trouby. Můžete do ní přidat veškeré zbytky citronů, včetně kůry a dužiny. Citronová šťáva obsahuje kyselinu, která je čistícím prostředkem a pomůže rozložit nánosy špíny a ostatních nečistot.

K čištění si připravte 2 až 3 citrony, rozkrojte je a vymačkejte z nich šťávu do misky, která je vhodná do trouby.

Ohřev trouby

Následně troubu předehřejte na 150 až 160 °C a vložte do ní misku s citronovou směsí na dobu přibližně 30 minut. Postupně se začne uvolňovat pára, která nečistoty rozpustí a značně tak usnadní jejich další odstranění.

Čištění trouby

Po uplynutí uvedené doby, troubu vypněte a nechte ji mírně vychladnout. Poté opatrně vyjměte misku s citronovou směsí. Pak už jen pomocí houbičky nebo hadříku setřete uvolněné nečistoty z vnitřních stěn trouby.

Odmaštění varné desky a skla

Citronem jednoduše vyčistíte i varnou desku a sklo dvířek. Opět rozkrojte citron na polovinu a tentokrát s ním potřete zmíněná místa. Opět nechte nějakou dobu působit, a nakonec plochy setřete vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Citron navrátí troubě opět svůj původní lesk.

Dalším přírodním domácím prostředkem pro úklid nejen trouby, ale i dalších částí domova je přírodní čistič vyrobený z 1 šálku citronové šťávy, 1 polévkové lžíce kukuřičného škrobu.

Citron a škrob

Dalším přírodním domácím prostředkem pro úklid nejen trouby, ale i dalších částí domova je přírodní čistič vyrobený z 1 šálku citronové šťávy, 1 polévkové lžíce kukuřičného škrobu a 1 čajové lžičky běžného tekutého mýdla na nádobí. Směs pomalu zahřívejte, dokud nezačne houstnout. Pak ji nechte vystydnout na pokojovou teplotu a vmíchejte prostředek na mytí nádobí. Naneste ji na zanesená místa, nechte působit 10 až 15 minut, a nakonec dočistěte vlhkým hadříkem. A další tipy?

Jedlá soda a ocet

K čištění trouby můžete využít i další ekologické prostředky. Smíchejte jedlou sodu s trochou vody, aby vám vznikla hustá pasta. Naneste ji na stěny trouby a nechte působit přes noc. Ráno pak postupujte jako v předešlých případech a sodu setřete vlhkým hadříkem.

