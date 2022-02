Jak vyčistit silně zanesenou troubu: Skvělý trik s pěnou na holení

V domácnosti máme mnoho věcí, které sice slouží k jednomu účelu, ale dokážou mnohem více. Věřili byste, že jedním z nich je i třeba pěna na holení? Kromě toho, že jsou po ní brady a obličeje vašich mužů hladké a jemné, dokáže pěna na holení divy i s vaší troubou.

Pěna na holení je perfektní a účinný čistič fungující prakticky na cokoliv. Je to jeden z těch přípravků v domácnosti, jehož skrytou sílu byste měli objevit. Kromě toho, že pomáhá při holení, poradí si parádně i s barvu na rukách, umí vrátit stříbrný lesk novoty kohoutkům a chromovým vodovodním bateriím, vyčistí koberce a zabrání i zamlžování oken, zrcadel nebo brýlí. Stejně jako s bateriemi si pěna podobně poradí i se zašlými šperky a bižuterií. My se ale zaměříme na vyčištění usazenin v troubě, kterých se často dlouhodobě nemůžeme zbavit.

Podívejte se na toto video:

Trouba jako nová

Na trhu existuje celá řada prostředků k odstranění mastnoty a zapečené špíny v troubě. A většina z nich funguje také na bázi pěny anebo písku. Možná i proto může podobně posloužit pěna na holení. Výborně si poradí s mastnotou i skvrnami.

Přitom ji použijeme stejně jako jiný pěnový prostředek. Nejprve pěnou vystříkáme celý vnitřek trouby a necháme ji chvíli působit. Potom stačí vydrhnout nečistoty houbičkou na nádobí. Nepoužívejte drátěnku, ani jiný agresivní prostředek, abyste troubu nepoškrábali.

S vyčištěním trouby si poradí výborně pěna na holení. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Nakonec opláchněte čistou vodou a otřete suchým hadříkem nebo papírovou kuchyňskou utěrkou. Pěna na holení si poradí i se staršími nečistotami.

Jiný trik dokonce radí, že poté, co pěnu nastříkáme do trouby, je dobré ji ohřát na 50 °C. Podobně pěna vyčistí i pečicí plechy a nečistotu z hrnců a nebudete muset trávit hodiny drhnutím starých zbytků, a navíc si nezamastíte ruce. Dokonce je možné vyčistit i plech a troubu najednou. Nastříkejte pěnu do vnitřku trouby i na plech a zapněte na 50 stupňů na 30 minut. Pak obojí očistěte dle návodu výše.

Vyčištěná trouba je vizitkou každé hospodyně. Zdroj: Daniel Jedzura / Shutterstock.com

Možná vás to nenapadlo, ale teď už víte, že pěna na holení má více využití než jen zajištění hladkého oholení. Od kuchyně až po koupelnu, pro každý prostor ve vaší domácnosti využijete tuto poněkud zvláštní čisticí pomůcku. Až uvidíte, jak je užitečná, možná si do kuchyňské skříňky dáte sprej navíc!

Zdroje: www.thekitchn.com, www.tips-and-tricks.co