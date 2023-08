Nejčistotnější ženy zvěrokruhu: Jsou přímo posedlé uklízením a strachem ze špíny

Většina žen doma uklízí, čistota a hygiena je jim vlastní. Astrologové však našli spojitost mezi některými znameními zvěrokruhu a přehnanou, až chorobně nutkavou potřeba úklidu a hygieny. Které ženy mezi tato znamení patří?

Býk (21.4. - 21.5.)

Ženy narozené ve znamení Býka jsou tvrdohlavé, avšak velmi dobře zorganizované, a to se odráží i na jejich potřebě úklidu a čistoty. Jsou ochotny vynaložit značnou část svých financí na nákup těch nejlepších čistících prostředků, různých automatizovaných pomocníků do domácnosti, stejně tak jako nákup těch nejdražších hygienických potřeb od mýdla přes šampón až po exkluzivní zubní pastu.

Ženy narozené v Býku nesnáší nepořádek. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Byt jako klícka, a to po všech stránkách. Žena narozená v tomto znamení si potrpí na čistý domov, kde nemá prostor ani psí chloupek. Je schopna za den několikrát zametat, jen aby si někdo náhodou nevšiml jakéhokoliv smítka. To samé žena v Raku zažívá při konání osobní hygieny. Ráda se sprchuje, a to s ledovým klidem i několikrát denně. Představa, že pojede na víkend na chatu, kde je pouze studna bez sprchy, je pro ni nemyslitelná.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvice a ta jejich parádivost a okázalost! To vše umí fantasticky snoubit a vyjde nám krásná, okouzlující žena, kterou bezpečně poznáte podle nejdražšího parfému, do kterého se celá ve značkových teplákách klidně zahalí doma v neděli dopoledne. Miluje vůně, a tak i její byt bude nejen perfektně uklizen, ale i nádherně provoněn.

Panna (23.8. - 22.9.)

Ženy narozené ve znamení Panny vás budou dohánět svojí pořádkumilovností k šílenství. Pokud sdílíte domácnost se ženou v tomto znamení, buďte připraveni na neustálé připomínání úklidu a následných výtek, pokud nereagujete včas. Její cit pro čistotu se projevuje i na oblečení. Nejraději nosí oblečení bílé a světle šedé barvy.

Panny uklízejí všechno a pořád. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ženy narozené ve znamení Kozoroha, když už konečně nepracují, nebo neuklízejí svůj domov, najdete s jistotou v salonech krásy nebo kadeřnictví. Jsou pověstné svou oblibou v péči o tělo. Dopřávají si speciální vlasové kůry, jsou průkopnice v používání nejnovějších pleťových krémů a zdaleka nepohrdnou ani celodenními lázněmi s relaxační, ať již medovou nebo čokoládovou masáží celého těla

