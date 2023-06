Znamení posedlá čistotou: U těchto žen to není pořádnost, ale úchylka

Lezou vám krkem ženy, které po vás neustále něco uklízejí, pořád něco přerovnávají a na všem vidí nedostatky? Třeba za to nemohou! Vesmír dal totiž do vínku některým znamením zvěrokruhu přehnanou posedlost čistotou. V jejich případě už se jedná spíše o úchylku, než o pořádnost. Která znamení to jsou?