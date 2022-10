Jak naše babičky likvidovaly čmelíky u slepic. Jejich geniální triky fungují

Chovat slepice je pro mnohé radost, ovšem někdy to může být i velká starost. Může nastat například ve chvíli, kdy v kurníku narazíte na čmelíky. Tito roztoči útočí na drůbež především v noci a při nedostatku potravy si troufnou i na vaše psí či kočičí mazlíčky.

Čmelík kuří (Dermanyssus gallinae)

Tento nepříjemný a dost agresivní cizopasný parazit dokáže v kurníku natropit pěknou paseku. Jedná se totiž o druh muňky, která drůbeži saje krev. Takže si brzy všimnete, že vaše slepice chřadnou, a dokonce moc nenesou. Čmelík se velmi rychle rozmnožuje a v případě nedostatku hostitelů pak často napadá i savce.

Čmelík je nepříjemný a dost agresivní cizopasný parazit, který dokáže v kurníku natropit pěknou paseku. Zdroj: Martin Pelanek / Shutterstock.com

Čmelík se zpravidla přes den schovává a v noci vylézá z úkrytu, aby se mohl nakrmit. Někdy se mu také říká čmolík nebo slepičí muňka. Poradíme vám, jak čmelíky eliminovat a jak se postarat, aby se do kurníku nenastěhovali zpátky.

Jak se zbavit čmelíků v kurníku?

Jakmile si všimnete na slepicích čmelíků, neváhejte jednat ihned a hlavně efektivně! Začněte generálním úklidem kurníku. Veškeré věci vyndejte, omyjte a vydezinfikujte. Stejně tak se postarejte o celý kurník. Jen počítejte s tím, že se během několika dní vylíhnou další noví jedinci, takže bude nutné důkladný úklid několikrát zopakovat. A co na čmelíky funguje?

Vápno pro očistu

Jedná se o přípravek, který je výborný na dezinfekci celého kurníku. Smíchejte ho v doporučeném poměru dle návodu s vodou a veškeré prostory s ním vymalujte, a to včetně stropu. Než do kurníku vypustíte zpátky slepice, měl by nátěr alespoň týden vysychat.

Křemelinu čmelíci nemusí

Jedná se o přírodní látku, která se výborně hodí k likvidaci čmelíků, a to i v poměrně nedostupných místech. S přehledem se dostane i do úzkých skulin, štěrbin a rohů. Křemelinu použijte vždy po důkladném vyčištění kurníku horkou vodou. Jakmile vše vyschne, naneste prostředek na všechna inkriminovaná místa.

Jak osvobodit od čmelíků slepice

Čmelíků musíte samozřejmě zbavit i veškerou drůbež. V podstatě se jedná o mnohem méně náročný zásah oproti dezinfekci v kurníku. Co vám při hubení roztočů na slepicích pomůže?

K ošetření čmelíků je výborným a efektivním prostředkem popel ze spáleného dřeva. Zdroj: shutterstock/NordHelena

Křemelina je podruhé na scéně

Odchyťte slepice jednu po druhé a všem postupně vtírejte do peří křemelinu. Stejně tak ji můžete přidat do popeliště, ale spíše se jedná o prevenci, protože se tato látka nemusí dostat přes peří až na kůži a čmelíci přežijí a zvládnou se i dál rozmnožovat.

Dřevěný popel čmelíky zneškodní

K ošetření čmelíků je výborným a efektivním prostředkem popel ze spáleného dřeva. V každém případě jej použijte k vytvoření popeliště. Ovšem účinnější je popel na slepice nasypat a důkladně vetřít po celém těle. Proceduru opakujte do té doby, než budou zase vaše slepice absolutně fit.

Rady na závěr

Nezapomeňte, že byste vždy v této situaci měli dodržet ochrannou lhůtu a vejce nekonzumovat tak minimálně 1 týden, drůbeží maso pak celý měsíc. Při odstraňování čmelíků, vždy pracujte v ochranných rukavicích.

Zdroje: www.radimejak.cz, www.primanapady.cz, www.spektrumzdravi.cz