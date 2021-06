Proč si vyrobit čmelín: Ubytujte čmeláka na své zahradě a bohatě se vám odvděčí

Že jsem si spletla písmenka? Opravdu ne. Tak jako je včelín pro včelky, tak je čmelín pro čmeláky. Sice z chovu nedostanete životabudič v podobě medu, ale ten pocit, když vám z úlku vylétne první dělnice, je k nezaplacení.

Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz, www.cmelaciplus.cz

Chov „brundibárů“ se stal v posledních letech docela hitem, ale spousta chovatelů (bohužel v dost případech špatných), k němu přistupuje jako k pouhému trendy koníčku. Nadchnou se nápadem, koupí úlek, ale nic moc si o těch krásných sametových zadečcích nenastudují. Pak se diví, že jim čmeláčí rodina, pokud se vůbec do takové fáze vývoje dostanou, zanikne.

Čmelín, komfortní ubytování pro čmeláčí rodinu Zdroj: Shutterstock.com / Hirundo

Hledání

Na jaře to začíná venku pěkně bzučet, probouzejí se královny, které hibernovaly zavrtané v zemi. Mezi prvními se probouzí čmelák hájový (Bombus lucorum) nebo čmelák zemní (Bombus terrestris). Matku čeká mnoho práce, ale nejdříve se potřebuje posilnit a ověřit si, že je v okolí dostatek potravy. Když zjistí, že nastaly příznivé podmínky, začne hledat místo k založení hnízda. S příjmem potravy se také aktivují procesy, které vedou k rozvoji vaječníků. Když matka „hledá“, provádí pátrací let a vcelku dobře to poznáte. Létá pomalu při zemi a vy si na první pohled opravdu řeknete, že hledá!

Doma je doma – i pro čmeláka

Když to u nás na zahradě začalo postupně ožívat, sedla jsem si s nachystanou síťkou a čekala. První lapená matka čmeláka hájového! Opatrně jsem královnu přendala do velké oříznuté stříkačky, zavedla do nachystaného úlku, zašpuntovala vchod (potřebují tmu) a 8-10 minut napjatě čekala. Po odšpuntování jsem se jí dočkala po 20 minutách, vylezla ven a ani se neohlédla, můra jedna!

To samé proběhlo s druhým pokusem. Ale do třetice všeho dobrého se zadařilo a královně čmeláka zemního se u nás zalíbilo, vylezla ven na česno a předvedla parádní orientační let (aby si vše zapamatovala). Přesně po měsíci vylezla z úlu první dělnice. Člověk by ani neřekl, že z toho bude mít takovou radost. A takto přesně začíná bombusofílie, vášeň pro čmeláky.

Pokud se hledajícímu čmelákovi dům zalíbí, zůstane a založí chov Zdroj: Maciej Olszewski / shutterstock

Jak začít s chovem

Přemýšlíte, že s chovem začnete? Musíte si ale nejprve odpovědět na pár důležitých otázek. Máte trpělivost, čas, finance a odvahu? Pokud ano, začněte pročítat důležité informace o životě čmeláků a jejich potřebách. Koupí úlku to nekončí, ale naopak začíná. Že nemáte zahradu? Nevadí, úl můžete mít i ve stínu na balkóně!

K čemu nám vlastně jsou ti čmeldové? Jsou to přeborníci v opylování. Jeden čmelák je schopen denně opylovat cca 1500 květů. I proto se chovají v laboratořích, a poté se prodávají např. zemědělcům. Poptávka jednoznačně převyšuje nabídku.

Má bombusofílie začala hned po koupi úlku a nadále trvá. Možná ještě zesílila se zjištěním, že královna po vylíhnutí dělnic s největší pravděpodobností nikdy nevylétne ven…vlastně vylétne…na konci svého života splynout s přírodou…