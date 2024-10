Čeho by se měly vzdát ženy po padesátce, aby nepůsobily trapně: Nutné změny v šatníku i líčení

close info Veronika Zelenina / Shutterstock

Šárka Kabátová 2. 10. 2024 clock 3 minuty video

Chcete zůstat stylová a sebevědomá i dlouho po padesátce? Tak to byste měly vědět, co by ženy v tomto věku raději neměly nosit.

Překročení padesátky neznamená, že byste měla rezignovat na módu a styl. Naopak! Jedná o období, kdy lze plně využít veškeré zkušenosti a sebevědomí tak, abyste vypadala stále skvěle. Stačí se pouze zaměřit na jisté změny v šatníku a líčení. Vyhnete se tak módním přešlapům a budete stále působit elegantně a přirozeně. O které se jedná konkrétně? Je vám přes 50? Řekněte navždy sbohem těmto 9 věcem! Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Shopping On Champagne: Zdroj: Youtube Padesátka není vstupenkou do stáří Ženy po padesátce často čelí výzvám, jak být stále stylové a elegantní, aniž by působily v tomto věku nevhodně nebo trapně. Neznamená to však, že by svůj vzhled měly hodit „za hlavu“ a přestat se o sebe starat. Klíčem k úspěchu je nejen zdravý životní styl, ale i volba vhodného oblečení a stejně tak líčení. Díky tomu může každá žena i v tomto věku stále šik. Jaké módní kousky raději vynechat a jaké změny provést v líčení? Dejte sbohem krátkým minisukním Faktem je, že ženy, které nemají perfektní postavu, by se dozajista měly vzdát velmi krátkých sukní. Pokud si celý život neudržujete figuru pravidelným cvičením, pokožka na nohou už není tak pevná, jak za mlada. Raději volte délku nad kolena, anebo ke kotníkům. Raději se vyvarujte i krajkových sukní. Neznamená to však, že byste měly začít nosit staromódní sukně z tvídu nebo krimplenu. Ideální volbou jsou tzv. tužkové sukně rovného střihu, které sluší ženám všech typů postav a všem věkovým kategoriím. close info www.Thinkstock.cz zoom_in Faktem je, že ženy, které nemají perfektní postavu, by se dozajista měly vzdát velmi krátkých sukní. Příliš krátké topy Stejně tak dejte valem všem tzv. cropp topům, které už většinou v tomto věku nemusí lichotit vaší postavě. Místo toho volte oblečení, které je elegantní a pohodlné. Krátké topy nahraďte volnými blůzami a halenkami, které lze doplnit i módními tunikami. Snadno tak zamaskujete případné tělesné nedostatky. Silonky s leskem V jistém věku nejsou lichotivé ani lesklé silonky, bohužel zvýrazní všechny případné nedostatky. Noste raději tělovou klasiku a nebojte se ani tmavších či barevných odstínů, které není od věci sladit se zbytkem celého modelu a váš outfit dokonale oživí. Líčení Líčení po 50. roce života může být stejně zábavné a kreativní jako v mladším věku. Klíčem je volit správné produkty a techniky, které podtrhnou vaši přirozenou krásu a zároveň minimalizují nedokonalosti. close info Majdanski / Shutterstock zoom_in Po padesátce zjemněte i líčení, budete vypadat mnohem více „fresh“. Silný a „těžký“ make-up Po padesátce zjemněte i líčení, budete vypadat mnohem více „fresh“. Přestaňte používat těžký make-up v silné vrstvě, který naopak zvýrazní vrásky a působí nepřirozeně. Používejte spíše lehčí podkladové báze a jemné líčení očí. Extravagantní přípravky Pro zvýraznění přirozené krásy, používejte produkty, které zvýrazní vaši přirozenou krásu. Ideální volbou jsou lehké tvářenky, jemné rtěnky a decentní oční stíny. Výstřední přípravky k líčení přenechte raději mladším generacím. Ze všeho nejdůležitější je samozřejmě pravidelná péče o pleť, její hydratace a řádná ochrana před sluncem. Související články close Zdraví Nyní je to jisté: Dítě zdědí svou inteligenci od tohoto rodiče close Hobby Příznaky mini mrtvice: Zde jsou známky toho, že jste tuto nemoc prodělali video Zdroje: www.gransnet.com, www.dama.cz, www.svetzeny.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články