Zvolit dekorace na hřbitov není vždy snadné. Vítězí u vás bezúdržbové, ale trochu kýčovité umělé květiny nebo si potrpíte na živé a nejlépe vlastnoručně aranžované rostliny?

Vřesy potěší i na hřbitovech

Najít čas, inspiraci a zároveň jednoduchý decentní dekor hrobu není jen tak. Nechte si poradit od Iwony a Tomka. Polští sousedé na kanále infouprawa pro vás připravili tento videopříspěvek.

Zdroj: Youtube

Vytvořte jednoduché zátiší z vřesů nebo větší výsadbu

Co myslíte? To by šlo! Kvetoucí vřesy v košíku zvládne doslova každý a pokud je takovéto aranžmá až příliš strohé, můžete jej jednoduše doplnit třeba režnou stuhou.

Samotný košík se pak hodí na větší náhrobní kámen, v jeho blízkosti může být nejen lucerna, ale také soška nebo květináč rozkvetlých chryzantém. Těm se pro jejich výdrž a použitelnost pro tuto příležitost přezdívá také hřbitovní kvítí.

K trvalkám, které budou zdobit i na podzim, patří ale také řada dalších. I když jsou zajímavé jen listem, na hřbitovy se hodí i bohyšky a pamatujte, že existuje velmi široká škála druhů, ze které si můžete vybírat.

I všudypřítomný břečťan lze považovat za odolnou trvalku, ale mnoho radosti neudělá. Vhodných nenáročných květin je ale mnohem víc.

Další živé rostliny, které zkrášlí hřbitov

Na osluněná místa jsou vhodné rozchodníky a rozchodníkovce. Tyto a další tlustolisté rostliny vypadají skvěle sesazené v mělkých a širokých nádobách. Pokud si dáte práci, můžete si z nich vytvořit živou dekoraci, která potěší téměř po celý rok. Osamocené netřesky, séda a další příbuzné rostliny nejsou tak efektní. Kombinací je rozhodně můžete vypíchnout a aranžmá osvěžit.

Mezi na podzim kvetoucí rostliny, které jsou nízké a patří také mezi nenáročné, můžete rozhodně započítat i některé asterky čili hvězdnice, olověnec, listopadky, kokardy, zdobné jsou také dlužichy a dlužely. Nenechte se zlákat jen květy. Barevné kombinace listů, textura a výška výsadby může být také okouzlující.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, primanapady.cz