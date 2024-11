Máte doma knihy, které jste již přečetli, a už pro ně nemáte využití? Nemusíte je vyhazovat. Můžete je kreativně využít. Podívejte se, co můžete udělat s knihami, které již nechcete.

Knihy jsou na světě naprosto nepostradatelné. Jistě, existují i e-knihy, nebo elektronické čtečky. Ale buďme upřímní, naprosto nic se nedokáže vyrovnat zvuku šustícího papíru, když otáčíte stránku, a té klasické knižní vůni. Na druhou stranu, když máte již knihu přečtenou, zabírá vám v knihovně místo, které by mohla obsadit nějaká nová kniha, například nějaká pěkná detektivka. Staré knihy, které již nechcete, však nemusíte vyhazovat. Podívejte se, co s nimi, aniž byste plýtvali drahocennou četbou a papírem.

Youtube video, jak kreativně využít staré knihy, najdete na kanále Canterbury Cottage:

Zdroj: Youtube

Co dělat se starými knihami

Pokud vám již kniha neslouží, a máte kreativní náladu, můžete si z ní vyrobit něco, co vám například poslouží v domácnosti. Vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, si můžete ze stránek knihy vyrobit malé dekorativní andělíčky.

Vezměte si zhruba 30 stránek. Ty následně přeložte tak, aby vám vznikl tvar trojúhelníku. 29 takto přeložených stránek následně nalepte, aby vám vytvořily tělo anděla. Na tělo nalepte menší polystyrenovou kouli a z poslední stránky udělejte “harmoniku”, kterou v polovině přilepíte andělíčkovi na záda, čímž vytvoříte křídla.

Pokud chcete něco snazšího, můžete si z knihy udělat skrýš na peníze či doklady. To určitě znáte ze starých filmů. Otevřete knihu zhruba na 20. stránce. Pak do zbývajících stránek udělejte tvar obdélníku či čtverce pomocí nože. Na konci nechte pár stránek, a rozhodně neřezejte do přebalu. A máte hotovo. Dovnitř si můžete schovat doklady, peníze, či nějaké jiné poklady.

Dále si z již nechtěné knihy můžete udělat extravagantní stínítko na lampu. Vytrhněte stránky z knihy a vystřihněte z nich stejně velká kolečka. Vezměte si vaše obyčejné stínítko na lampu, které chcete zkrášlit, a začněte na něj kolečka lepit přes sebe.

Kolečka byste měli udělat tak velká, abyste z nich měli tři řady. Jako první udělejte řadu nahoře, následně řadu dole, a až nakonec nalepte řadu prostřední. A máte unikátní a originální stínítko na lampu, které vám bude návštěva závidět.

Udělejte knihami radost někomu jinému

Pokud knihy nechcete ničit, ale zabírají vám místo v knihovně, můžete s nimi potěšit někoho jiného. První možností je, že budete hrdým samaritánem, a knihy věnujete například neziskové organizaci, dáte je do dětského domova, nebo je dáte například někomu z rodiny, komu udělají radost. Další možností je, že knihy prodáte.

V Česku existuje například Knihobot, který odkupuje vaše staré knihy a dá je k dispozici pro někoho dalšího. Můžete je také prodat například na Vinted, nebo v jakékoliv aplikaci, která umožňuje prodej zboží z druhé ruky. Ať už však chcete knihy darovat, nebo je chcete prodat, ujistěte se, že jsou v dobré kondici.

Zdroje: www.umimeporadit.cz, www.knihobot.cz