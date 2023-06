Děláte na pláži u moře tyhle věci? Hrozí vám přinejmenším tučná pokuta

Čas dovolených se blíží a s nimi i vidina relaxu na plážích s bílým pískem a třeba i s koktejlem v ruce. Pláže jsou místem, kde odhodíte všechny starosti a můžete si plnými doušky užívat svobody. Přesto jsou činnosti, kterým byste se měli na mořském pobřeží vyhnout. I pláže mají svá pravidla, která se musejí dodržovat. Podívejte se na ty činnosti, za které byste mohli obdržet přinejmenším tučnou pokutu.

Dovolená u moře je pro většinu lidí balzámem na nervy. Někdo se drží své oblíbené destinace, kam jezdí už léta, jiný chce vyzkoušet další dobrodružství.

Pokud patříte mezi ty, které dobrodružství láká, podívejte se na video, kde objevíte ty nejzajímavější pláže světa:

Nádherné pláže ale samozřejmě najdete i na evropském kontinentu. Řecko je jimi naprosto protkáno, stačí zvolit méně známý ostrov a kochat se nespoutanou nádherou. Pokud se vám nechce letadlem, zkuste Itálii, která je lehce dosažitelná autem. I tady najdete spoustu míst a koutů, které nebudou plné lidí a užijete si pravou mořskou romantiku. O blankytných vlnách ve Španělsku ani nemluvě.

Vše má svá pravidla

Ať už preferujete dovolenou jakoukoliv, vyhovuje vám pohodlné zázemí hotelu, nebo volíte dobrodružnější variantu po vlastní ose, platí, že na plážích, ač jejich nespoutaná nádhera a divokost mořských vln vybízí k nejrůznějším nápadům, měli byste dodržovat určitá pravidla chování. Má to svoje důvody. Většinou jde o zachování bezpečnosti vás i ostatních, zachování krásy a čistoty místa, nebo prostě jen celkové pohody.

To, co si na pláž přinesete, si také nezapomeňte zase s sebou vzít. Včetně obalů od svačiny. Zdroj: Shutterstock

Uklízejte po sobě

Vykračujete si po krásném příjemně teplém písku a najednou ucítíte ostrou bolest. Při bližším ohledání zjistíte, že někdo před vámi odhodil do písku zátku od piva. Je vám to nepříjemné. Buď se pro ni sehnete a vyhodíte ji, nebo ji tam necháte jako někdo nezodpovědný před vámi. Obecně platí, že pláž není smetiště a i tady byste si po sobě měli odpadky uklízet. Ať už se jedná o zbytky svačiny, slupky, nebo právě lahve od pití. Písek není černá díra, a pokud vás napadne do něj odpadky zahrabat s tím, že přece nebudou vidět, věřte, že časem vidět budou a vy se připravíte o další malý kousek ráje.

Se psy jen na některé pláže

Nemůžete bez svého domácího mazlíčka cestovat? Tomu naprosto rozumíme. Pokud zvládne cestu, proč by vám nemohl na dovolené dělat společnost? Dejte však pozor, abyste jej brali na ta správná místa. Na některé pláže mají psí kamarádi přísný zákaz vstupu pod tučnou pokutou. Raději si vždy předem ověřte, zda je tedy konkrétní pláž pro psa vhodná a přístupná. Když už takovou najdete, chovejte se ohleduplně k ostatním plážistům. Nenechte psa od sebe utíkat na volno, hlídejte ho a uklízejte po něm.

Psí parťáci mohou jen na některé pláže. Když už je k moři vezmete, hlídejte je, aby nerušili ostaní. Zdroj: Shutterstock

Sledujte vlajky

Zvlášť, pokud budete na některé z městských pláží, vždy se řiďte pokyny plavčíka a sledujte vyvěšené vlajky. Nadšení z pobytu u moře může být enormní a občas jej nemusí zastavit ani nebezpečná situace. Pokud vlaje zelená vlajka, můžete se bez obav oddávat mořským radovánkám. Při žluté vlajce zpozorněte, do moře sice můžete, ale jen na vlastní nebezpečí, většinou nebývá úplně klidné, nebo břeh navštívila záplava medůz. Červená vlajka znamená jasnou stopku. Moře je nebezpečné, rozbouřené, nebo hrozí stáhnutí mořskými spodními proudy. Proto raději neriskujte život svůj, ale i okolí.

Nerozdělávejte oheň

Pokud trávíte dovolenou v hotelu s veškerým zázemím, táborák na pláži vás asi nenapadne. Když ale vyrazíte na vlastní pěst s karavanem nebo se stanem, může se to zdát jako vcelku romantická myšlenka. A u té by to také mělo zůstat. Rozdělávání ohňů na pláži bývá zakázáno takřka všude. Nejen kvůli enormnímu suchu a možnosti vzniku požáru, ale také kvůli následnému nepořádku. Při cestování na vlastní pěst je také dobré si předem zkontrolovat místo, kde chcete kempovat. Už dávno neplatí, že zastavíte na nejkrásnějším místě přímo na pobřeží a jen krůček od pláže bez obav rozbalíte stan. Díky několika aplikacím však najdete místa, která jsou pro nespoutané kempování vhodná, nebude hrozit policejní kontrola a pokuta.

Rozdělávání ohňů je na spoustě plážích pod pokutou zakázáno. Zdroj: Shutterstock

Trocha plážové etikety na závěr

Pokud se nacházíte na pláži, kde je mnoho lidí, chovejte se tak, abyste nikoho neomezovali. Svou deku, ručník nebo lehátko nerozkládejte těsně vedle cizích lidí, nemuselo by jim to být příjemné. Ostatně, vy máte také rádi své soukromí. Raději pár kroků popojděte a najděte si volnější místo. Neobtěžujte ostatní kvůli líbivým fotkám na sociální sítě. Vzpomeňte si, co je hlavním důvodem příchodu na pláž – relaxace, odpočinek a příjemně strávený čas s blízkými. Nekažte jej tedy sobě ani ostatním.

Zdroje: www.youtube.com, bestlifeonline.com, eurodenik.cz