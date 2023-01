Potraviny, které škodí vašemu znamení: Čemu byste se měli vyhnout obloukem?

Naše povaha a to, jak se cítíme, souvisí s tím, co jíme. Naše znamení zvěrokruhu předurčuje do jisté míry i to, jaké potraviny nám dělají dobře a co bychom jíst neměli. Jak je na tom vaše znamení zvěrokruhu?

Beran (21.3. - 20.4.)

Berani milují dobrodružství a jsou přirozeně velmi energičtí. Pokud jste Beran, držte se dál od kávy a všech kávových dezertů. Už teď se nezastavíte a nepotřebujete kávu, aby vás ještě více povzbudila.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk miluje jemnější věci v životě, jako jsou čokoládové dezerty, ovšem příliš mnoho požitkářství může vést k zdravotním problémům. Proto by se Býci měli držet hesla: Všeho s mírou!

Býci, pozor na čokoládové dezerty. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci milují trendy a kvalitní potraviny. Jídlo, od kterého by se měli držet dál, jsou nevýrazné školní obědy, omáčky bez chuti, filé a čevabčiči.

Rak (22.6. - 22.7.)

Nejhorší pro toto znamení zvěrokruhu jsou kořeněná a pálivá jídla, například wasabi či chilli papričky. Jejich opatrnost a citlivost se s pojídáním pikantních potravin prostě neslučují.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi jsou super kreativní a všestranní. Občas však dokážou být pěkně namyšlení a snobští. Vyhýbejte se nedobře vypadajícím jídlům bez ohledu na to, jak dobře mohou ve skutečnosti chutnat. Čočka, kaše nebo klasické české rizoto s eidamem vám neudělá dobře.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panna si v životě užívá jednoduchých věcí. Není potřeba žádné luxusní jídlo, jako kaviár nebo lanýže, více na ně zapůsobí něco dobrého a skromného. Pečené kuře s bramborovou kaší nebo zeleninový vývar.

Panny kaviárem neuctíte. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy jsou nerozhodné a rády zkoušejí od všeho trochu. Neměly by si dávat pizzu nebo smažená kuřecí křídla. Jejich talíř by měl být rozmanitý, třeba plný různých předkrmů.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou velmi zapálení pro přírodu a vždy budou hájit její důležitost. Jejich potravinovým nepřítelem je proto červené maso.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Zrozenci ve Střelci jsou optimističtí a nadšení. Ale spalování veškeré této energie vede Střelce k tomu, že se snadno unaví. Měli by se držet dál od potravin, které je uspávají, jako jsou med, banány nebo ovesné vločky.

Střelci, banánům se raději vyhýbejte. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorohové bývají velmi opatrní a konzervativní. Nevhodná jsou pro ně exotická jídla, jako je thajská nebo indická kuchyně.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Přátelský, excentrický a idealistický, to jsou všechny vlastnosti, které má Vodnář. Mohou mít sklony k výstřednosti. Zkuste se vyhnout potravinám, které vám mohou náladu ještě více snížit, jako jsou bagety a chlebíčky.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jsou velmi milující lidé a jsou citlivější než ostatní znamení zvěrokruhu. I jejich chuťové pohárky jsou citlivé. Vyhýbejte se opravdu kořeněným nebo kyselým jídlům, jako jsou jalapeños nebo citrony.

Zdroje: Teen Vogue, La Cucina Italiana