Potraviny, které škodí vašemu znamení: Čemu byste se měli vyhnout obloukem?

Věděli jste, že astrologie, váš horoskop v okamžik vašeho narození, ovlivňuje i to, jaké potraviny a pokrmy jsou pro vás nevhodné? Nemusíte se po nich právě cítit špatně, jde o to, že energie těchto potravin neprospěje energii, která vám byla dána vaším znamením zvěrokruhu. Co jíst podle horoskopu? A čemu byste se měli vyhnout právě vy?

Beran (21.3. - 20.4.) Berani milují dobrodružství a jsou přirozeně velmi energičtí. Pokud jste se narodili v tomto znamení, držte se dál od kávy. Už teď jste plní energie, chvíli neposedíte, káva by vás ještě více nastartovala! Býk (21.4. - 21.5.) Býci jsou požitkáři, ale příliš mnoho dobrot může vést k některým problémům. Všeho s mírou, Býci! Držte se jemných jídel, které vám nezpůsobí žádné potíže. Absolutně nevhodné jsou pro vás příliš pikantní a hodně kořeněné pokrmy. Nevhodné pokrmy vám způsobí únavu. Zdroj: Profimedia Blíženci (22.5. - 21.6.) Blíženci milují trendy a zahraniční kuchyně. Jídlo, od kterého byste se měli držet dál, jsou druhy pokrmů připomínající nevýrazné školní obědy. Omáčka, které se říkalo UHO, nebo čevabčiči vám nedodají žádnou energii. Rak (22.6. - 22.7.) Raci jsou velmi citliví a opatrní. Nejhorší pro vaše znamení zvěrokruhu jsou orientální nebo asijská kořeněná jídla. Buďte opatrní a vyhýbejte se wasabi, chilli papričkám a nejrůznějším pikantním dresinkům. Naučte se, které pokrmy pro vás nejsou vhodné podle znamení zvěrokruhu. Zdroj: Profimedia Lev (23.7. - 22.8.) Lvi jsou super kreativní a všestranní. Občas však dokážou být pěkně pompézní. Vyhýbejte se krémovým polévkám, které jsou pro vás jednoduše nudné. Brokolicová, dýňová nebo krémová česnečka, to není nic pro vás. Panna (23.8. - 22.9.) Panna si v životě užívá jednoduchých věcí a stejně tak je to i v jídle. Proto byste se měli vyhýbat složitým a dlouho připravovaným pokrmům, bez ohledu na ingredience. Dlouho pečená masa nebo pokrmy s přílohami nejsou nic pro vás. Čtěte také: Nejzákeřnější manipulátoři podle znamení: Tito muži se neštítí ničeho Váhy (23.9. - 23.10.) Váhy jsou nerozhodné a rády zkoušejí od všeho trochu. Nedávejte si proto k obědu pokrm jako jeden kus, třeba pizzu nebo řízek, pro vás je ideální sposuta předkrmů a malých jídel. Štír (24.10. - 22.11.) Štíři jsou velmi zapálení pro přírodu a vždy budou hájit její důležitost. Vaším potravinovým nepřítelem je proto červené maso. Vyhýbejte se vepřovému i hovězímu. Čtěte také: Nejvěrnější znamení: Tito muži vás nepodvedou, ani kdyby měli tisíc možností! Střelec (23.11. - 21.12.) Lidé narození ve znamení Střelce jsou optimističtí a nadšení. Ovšem spalování veškeré této energie vede Střelce k tomu, že se snadno unaví. Držte se dál od potravin, které vás uspávají, jako jsou med, banány nebo ovesné vločky. Dobře vybírejte to, co jíte. Poradí vám horoskop. Zdroj: Profimedia Kozoroh (22.12. - 20.1.) Kozorohové bývají velmi opatrní, drží se osvědčených pokrmů, jsou konzervativní a preferují domácí kuchyni. Měli byste se však vyhýbat asijské, indické či thajské kuchyni. Vodnář (21.1. - 20.2.) Přátelský, excentrický a idealistický, takový je Vodnář. Vyhýbejte se potravinám, které vám mohou vaši náladu zkazit, zejména rychlé občerstvení nebo bagety. Vodnáři, z některých pokrmů vám může být špatně, i když ho jen vidíte. Zdroj: Profimedia Ryby (21.2. - 20.3.) Ryby jsou velmi milující lidé a jsou citlivější než ostatní znamení zvěrokruhu. Vyhýbejte se opravdu kořeněným nebo kyselým jídlům, jako jsou papičky jalapeños nebo citronům.

Zdroje: www.eastrohelp.com, www.wellandgood.com