Laura Maximová 10. 7. 2024

Koupání, grilování, nebo třeba zahradní párty, to jsou nejpříjemnější činnosti, které k létu neodmyslitelně patří. Takové radovánky nám však dokáží pěkně znepříjemnit nezvaní hosté, a to komáři. Pojďme se podívat na to, co komáry skutečně přitahuje a co je pouze mýtus.

Komáry přitahuje několik faktorů, které jsou často spojeny s člověkem a prostředím, ve kterém se nacházíme. Jedním z hlavních lákadel pro komáry je člověk. Samičky komárů přitahuje krev, kterou potřebují pro vývoj svých vajíček. Krevní potravu samičky najdou velmi snadno pomocí čichových smyslů. Oxid uhličitý, který vydechujeme, kožní pach, pot a tělesné teplo jsou hlavními faktory, které nás činí atraktivními pro komáry. Obecně platí, že čím více se potíme, tím více jsou komáři ve střehu. Na video od News4JAX o tom, co přitahuje komáry, se podívejte na YouTube: Zdroj: Youtube Komáry přitahuje zvířecí zápach Dalším lákadlem pro komáry jsou zvířata. Lidský zápach a zápach zvířete je odlišný i pro komáry, přičemž někteří komáři dávají přednost lidem, jiní raději volí zvířata. Světlo je další faktor, který komáry přitahuje. Světlo je pro komáry atraktivní především večer, kdy jsou nejvíce aktivní. Pokud chcete minimalizovat jejich přítomnost třeba v průběhu zahradní párty, pořiďte si například světelnou past, která je pro komáry velkým lákadlem. Environmentální faktory také hrají významnou roli v přitahování komárů. Teplota a vlhkost jsou klíčové. Čím vyšší je teplota, tím vyšší je také aktivita komárů, která vrcholí ve večerních hodinách, kdy se začíná teplota snižovat. Vysoká vlhkost pro ně vytváří ideální podmínky, stejně jako bujná vegetace, která poskytuje dostatek místa k odpočinku a rozmnožování. Existuje také mnoho mýtů o tom, co komáry přitahuje. Jedním z nejrozšířenějších mýtů je, že komáři koušou lidi se "sladkou krví". Tento mýtus však není pravdivý. Komáři vnímají naši vůni, ale chuť krve v tom nehraje žádnou roli. Dalším mýtem je, že komáři koušou pouze po setmění. Ve skutečnosti na ně můžete narazit i přes den u vody, v lese nebo v místech, kde se vyskytuje hustá vegetace. close info chaossart / Shutterstock zoom_in Komáři dokáží značně znepříjemnit letní čas Babské rady proti komárům Dalším rozšířeným mýtem je, že konzumace česneku ochrání před komáry. Neexistují žádné vědecké důkazy, které by toto tvrzení potvrzovaly. Jedná se spíše o tzv. "babskou radu". Stejně tak není pravda, že komáři po kousnutí zemřou. Samci komárů se živí sladkými věcmi, zatímco samičky potřebují krev, aby se jejich vajíčka vyvinula. Po nakrmení si samička odpočine, krev stráví a čeká, až budou vajíčka připravena. Je také mylné si myslet, že komáři útočí výhradně na ženy a děti. Komáři nerozeznávají, zda se jedná o muže, ženu nebo dítě. Nezajímá je pohlaví ani věk. Výzkum však potvrdil, že těhotné ženy jsou pro komáry více atraktivní. Hlavním důvodem je, že těhotné ženy produkují více oxidu uhličitého. Dalším důvodem může být fakt, že tělesná teplota těhotných žen je o něco vyšší. Abyste se vyhnuli komárům, je důležité minimalizovat jejich lákadla. Omezte produkci oxidu uhličitého, například tím, že se vyhnete intenzivní fyzické aktivitě v jejich blízkosti. Udržujte svoji pokožku suchou a čistou, abyste minimalizovali pot. Používejte repelenty a oblečení s dlouhými rukávy, které vás ochrání před kousnutím. V prostředí kolem vás snižte vlhkost a udržujte vegetaci upravenou, aby se komáři neměli kde skrýt. Komáři jsou nepříjemnými společníky letních večerů, ale s trochou prevence a správnými opatřeními se jejich přítomnosti můžete úspěšně vyhnout. Vědomí, co je přitahuje a jaká opatření je odradí, vám pomůže užít si léto bez nepříjemných štípanců. Související články close Hobby Jak odstranit barvu z vlasů z pokožky video close Hobby Péče o vlasy v tropických vedrech: Zapomeňte na barvení, kulmu i fén video Zdroj: www.youtube.com, www.fajntip.cz

