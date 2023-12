Také už vám odbila padesátka? Žádné neštěstí to není, vždyť děti už jsou dospělé, rodiče v mnoha případech stále soběstační a my máme najednou zase čas sami na sebe. U žen přichází třeba chvíle volna na přeorganizování šatníku.

Padesátka je pro většinu žen jistý zlom, ať už si to chceme přiznat nebo ne. Je to ale také čas, kdybychom měly mít právo na pořízení nějakého nového kousku oblečení, který se hodí právě pro tento věk. Na co by dámy rozhodně neměly zapomínat?

Jak na módu po padesátce, aby vás nezruinovala? Podívejte se na youtube na video Kateřiny Maxwell:

Zdroj: Youtube

Nemusíme se vzdávat módy

Pravdou je, že i když si některé ženy udrží dívčí postavu po celý život, přece jen jsou kousky oblečení, které se více hodí k šestnáctiletých dívkám, byť by se do nich ty nejšťastnější z nás mohly vejít i v padesáti. Rozhodně to neznamená, že bychom se v určitém věku měly zahalit do volné “šatovky”, jako to dělaly naše babičky, protože tehdy na trhu vlastně ani nic jiného nebylo a švadleny byly také zvyklé na podobný styl. Možností, jak se obléknout vkusně a mladistvě zároveň, je dnes nepřeberné množství. Dokonce ani výrazných barev se určitě bát nemusíme, stačí si vzít příklad třeba ze zesnulé britské královny Alžběty II.

Elegance nade vše

Co by tedy nemělo chybět v šatníku zralé ženy? Zatímco mladé dívky rády střídají outfity a přizpůsobují se módním výstřelkům toho kterého měsíce, ženy kolem padesátky už mají tohle většinou za sebou (a pokud ne, není to vůbec nic špatného). Pro tento věk může být poznávacím znamením elegance a jemnost, podtržená kvalitním materiálem oblečení a odpovídajícím střihem, který zvýrazní pozitiva a pokusí se zakrýt složitější části postavy. Možností výběru je hodně, jde jen o to, natrefit v obchodě na ten správný kousek.

close info Andrey Arkusha zoom_in Po padesátce je čas na změnu šatníku

Nadčasový "vršek"

Jistě, že je možné namítnout, že kvalitní oblečení také něco stojí a ne každý je na tom po finanční stránce tak dobře, aby mohl obměnit celý šatník. Stačí ale pár dobře kombinovatelných kousků v nadčasové barvě a střihu a máme na pár let vystaráno. Základem jsou podle odborníků “obyčejná” bavlněná trika s krátkým i dlouhým rukávem, které můžeme doplnit elegantním svetrem či volným, nikoliv však vytahaným kardiganem. Na oficiálnější příležitosti potom budeme potřebovat halenku – pokud ji pořídíme v pudrové barvě, bude působit rozhodně noblesně, ať si ji vezmeme k sukni, nebo ke kalhotům.

Pouzdrová sukně nezestárne

Na co dále nezapomenout? Samozřejmě by v šatníku neměla chybět kvalitně ušitá sukně. Pokud to postava jen trochu dovoluje, ideálně by měla být v pouzdrovém stylu, který dodává pocit ženskosti a elegance. Někdy se samozřejmě stane, že ženě takový střih nesluší, ať se snaží sebevíc. V takvém případě je dobré zvolit sice volnější styl, ale stále v tlumených barvách a z kvalitního materiálu. A pak také kalhoty. Zvolíme-li černou barvu, nemůžeme šlápnout vedle. Ať už půjde o úzký střih pro běžné figury, nebo takový, který bude více sedět silnějším dámám, vždy by mělo jít o materiál nemačkavý a dobře udržovatelný. Žmolky na oblečení ani zmuchlané faldy bychom si dovolit neměly.

Něco na zimu

Zkusme na chvíli zapomenout na lyžařskou módu a podívejme se po kabátu v klasickém stylu, který se hodí jak na nošení do práce, tak i na případnou slavnostnější událost. Nemusíme se přitom striktně držet jen černé barvy, naopak ty světlejší, ale univerzální, podtrhnout celý outfit a dokonce uberou pár let.

Bonus navíc

Styl každé ženy doplňuje také obutí, proto mysleme i na tento detail. I když jde o ženu spíše sportovního charakteru, jedny klasické černé lodičky by měly být téměř povinností. Je logické, že zde hovoříme o formálnějším stylu a příležitostech. Na procházku se psem nebo na kolo můžeme v každém věku nosit právě to, co je nám přirozené, příjemné a pohodlné. I když…nikdy nevíme, s kým se na takovém výletě potkáme a co nás čeká.

