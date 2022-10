Co muži nesnášejí na ženách podle horoskopu. Neděláte to?

Každý muž má rád jiný typ žen. Hvězdy však prozradí, co jednotlivá mužská znamení zvěrokruhu nesnáší na ženách. Možná vás to překvapí.

Beran (21.3. - 20.4.)

Nesnáší, když se lidé nesnaží nebo se příliš snadno vzdávají. Musí mít vedle sebe partnerku bojovnici, která nehází jen tak ručník do ringu. Berani nemají rádi ženy, které nemají žádný cíl a motor, jenž je pohání k jeho dosažení.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk si rád dopřává nejrůznější radosti, ať už jsou to věci, záliby nebo zážitky. Ženu, která by mu jakkoli bránila v užívání si, by nemohl vystát. Jakékoli „ne" tomu, co Býk chce, je pro ženu v jeho blízkosti fatální.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Co opravdu vytočí každého muže narozeného v Blížencích, je to, když mu jeho partnerka naznačí nebo dokonce řekne, aby byl zticha. Celý život Blíženců se točí kolem komunikace a vyjadřování svých myšlenek a pocitů. Když je po něm požadováno, aby mlčel, vytočí se na maximum.

Ženy, které říkají Blížencům, aby byli zticha, u nich nemají žádnou šanci. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Nesnáší lhostejnost, víc než cokoliv jiného. Emoce jsou tím, co dává barvu našim životům a pro Raka, pokud nic necítíte, pak nejste naživu. Bezcitná žena u něj prostě nemá šanci.

Lev (23.7. - 22.8.)

Zrozenci ve znamení Lva jsou přesvědčeni, že pokud mají peníze, měli by se o ně podělit. Totéž Lev očekává od své ženy, takže nesnáší ženy lakomé, které by si pro korunu daly koleno vrtat. Samozřejmě to neplatí v případě, když žijete s omezeným rozpočtem. Pokud však nemá muž Lev o peníze nouzi, je velmi štědrý k lidem a jeho žena tohle musí respektovat.

Panna (23.8. - 22.9.)

Muž Panna má velmi malou toleranci k lidem, kteří jsou záměrně hloupí – k lidem, kteří jsou příliš líní číst, zkoumat nebo zlepšovat svou mysl. Nesnáší ženy, které mají inteligenci k tomu, aby se vzdělávaly a rozšiřovaly si obzory, ale nechtějí ji využívat. Pokud se někdo spokojí s tím, že se celý den dívá na televizi a nestará se o to, co se děje ve světě, nemá v životě Panny místo.

Muži Panny nesnáší ženy, které věčně polehávají na gauči před televizí. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy nenávidí lidi, kteří vyvolávají potíže jen proto, že se nudí. Váhy nemají rády zbytečné konflikty a byly by nejraději, kdyby spolu všichni vycházeli. Konfliktní a hádavé ženy tedy nemůže ani vystát.

Štír (24.10. - 22.11.)



Muž Štír nenávidí podvodníky všeho druhu – ty, kteří jsou nevěrní ve svých vztazích, ale i ty, kteří podvádějí při hrách. Štíři považují podvodníky a lháře za nečestné a s žádným z nich nechtějí mít nic společného, tedy ani s potencionální partnerkou. Lhářky u nich nemají šanci.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Zrozenci ve znamení Střelce nemají rádi, když o cokoli přichází. Pokud cestují (a často cestují), musí prozkoumat každý centimetr města, zúčastnit se každého festivalu a vyzkoušet jakákoli místní jídla nebo zvyky. Cítí se podvedeni, pokud nezažijí vše, co místo může nabídnout. Proto nesnáší ženy, které cestování a poznávání nových míst nudí.

Střelec nemá rád ženy, které se při cestování nudí nebo ho jinak prudí. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorohové nenávidí, když nemají silný finanční základ. O své peníze se dobře starají a extrémně tvrdě pracují, aby je získali a ochránili. Nenávidí proto ženy, které utrácejí za zbytečnosti, za nepraktické věci a také když si pořizují požitky na úvěr a půjčují si peníze.

Ženy, které nakupují, přičemž si dělají dluhy, Kozoroh nenávidí. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Muž Vodnář nesnáší, když jsou lidé falešní a neupřímní. Vodnáři z velké části velmi akceptují ostatní a jejich jedinečné charakterové rysy, ale když je někdo falešný, nemohou to vystát. Žena, která chce za muže Vodnáře, by měla být za každých okolností sama sebou.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby nesnášejí pocit, když jsou pod tlakem. Nedělají jim dobře termíny, a pokud má muž ve znamení Ryb pocit, že je k něčemu nucený, doslova se zasekne. Na ženách právě nesnáší, když je neustále upomínají a připomínají jim, co musí udělat a kdy, a že včera bylo pozdě.

Zdroje: www.svetzeny.cz, YourTango