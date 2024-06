Bouřka není žádné peklo na zemi a nemusíte se před ní schovávat do sklepa jako před tornádem. Pravidla bezpečného chování a doporučení se však hodí znát, protože i bouřka může ublížit a to nejen majetku. Co nedělat během bouřky?

I bouřka přitahuje

Bouřka je tak fascinující stejně jako plamínek svíčky, tekoucí voda nebo krusta tenkého ledu na louži. To by bylo, abychom si nesáhli do ohýnku či na tekoucí vosk, do vody klacíkem či prstem, nekřupli led a možná se i hodí skočit do té kaluže. Jasně. Je to trochu dětinské, ale živly bezesporu lákají!

Samozřejmě, že na bouřku se můžete dívat. Ideálně ale odněkud z povzdálí. Víte, co vám může hrozit?

Co nedělat během bouřky vám také prozradí toto video a některá tato doporučení vás asi dost překvapí.

Zdroj: Youtube

Co nedělat během bouřky?

Je to docela logické. Bouřka to je vítr, déšť a blesky, někdy také kroupy a v zimně sníh. Jistě si nějaké poučky pamatujete z dětství, a tak byste si asi nestoupli pod osamělý strom. Co ale dalšího může hrozit a čemu se vyvarovat?

Nepoužívejte elektrické spotřebiče. Lepší je všechno vypnout či odpojit ze sítě. Jistě, že na cestě po drátech jsou různá jištění, která by měla vaše spotřebiče ochránit. Faktem ale je, že blesk nejde jen po elektrických drátech, ale i jakémkoli dalším kovu, což vás může velmi překvapit.

Nebezpečné mohou být i mobily nebo jiné malé spotřebiče, které nejsou přímo v síti. Pokud je potřebujete použít, držte je, co nejdál od těla, používejte hlasitý odposlech či bezdrátová sluchátka.

Také kovovým konstrukcím a dalším objektům z kovu se raději vyhněte. Platí to i pro ploty a zábradlí či mostní konstrukce.

Nezůstávejte venku, neběhejte a vyhněte se ideálně planině i osamoceným stromům. Schovejte se v budově nebo autě či hustém lese. Nevhodné jsou i malé jeskyně nebo opírání se o skálu či zdi a budovy bez hromosvodu. Určitě se vyhněte také vodě. Voda je vodič a je jedno, jestli je venku v jezeře nebo ve vašem bazénu.

Nepouštějte draka! A samozřejmě je možné, že bleskem může být zasažený i dron nebo jiná technika. Při pouštění dronu i draka by vám mohlo jít i o život! Jste-li během bouřky venku, neměli byste používat žádnou elektroniku.

Co ale dělat, pokud se opravdu není kam schovat? Na holé planině je nejbezpečnější přečkat bouřku v podřepu s rukama i nohama u sebe a u těla, ideálně také ne ve skupině. Pohyb po planině je bezpečný až když je bouřka cca 3 km vzdálená, doporučuje se ale vyčkat ještě o něco déle, až se vzdálí zhruba na 10 km.

Pamatujte, že počasí se může rychle měnit, a to především v horských oblastech. U nás jsou oblastmi nejčastěji postiženými bouřkami Krkonoše a Šumava. A to díky vysoké vlhkosti, která vytváří ideální podmínky pro vznik bouřky.

close info MonoLiza / Shutterstock zoom_in Fascinující a nebezpečná.

Bouřková prvenství

Česko ještě stále pamatuje na ničivé tornádo z jihu Moravy. Nicméně jaká bouřka byla ta nejsilnější, bychom se mohli dohadovat a také si stanovit velmi různá kritéria hodnocení. Kolik napršelo, jaké škody bouřka napáchala nebo zda někdo během ní zahynul? Podle čeho soudit?

Například v srpnu minulého roku se přes republiku přehnala bouřka, během níž bylo zaznamenáno přes 84 tisíc blesků. Také toto číslo je neobvykle vysoké a na počet blesků byla tato bouřka nejsilnější za posledních 10 let.

Zato jeden z nejsilnějších blesků byl zaznamenán v roce 2009, kdy sílou 200 000 ampér zasáhl vysílač na Pradědu.

I když se bouřky a blesky vyskytují po celém světě a také mimochodem na jiných planetách, člověka, který byl zasažen dokonce sedmkrát, byste museli hledat ve Spojených státech. Byl jím Roy Sullivan, který všechny zásahy přežil.

Překvapivě přežití zásahu bleskem je poměrně běžné, mnozí ale trpí následně neurologickými problémy, chronickou bolestí či poruchami paměti, takže taková nehoda rozhodně není bez následků.

Zdroje: brightside.me, meteopress.cz, archiv.hn.cz