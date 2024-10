Bleší trhy jsou naprosto skvělým způsobem, jak ušetřit a pořídit si něco zajímavého do bytu. Najdete tam téměř všechno, a velice často tam můžete najít opravdu krásné kousky. Čemu byste se však měli na bleším trhu vyhnout?

Bleší trhy jsou úžasným způsobem, jak ušetřit, a zároveň si pořídit do bytu spoustu nových věcí. Na bleším trhu jsou ceny většinou nízké, a najdete tam snad úplně všechno od nábytku po oblečení, hry, hračky, doplňky, dekorace a zkrátka a dobře všechno, na co si vzpomenete. Jenže některým věcem, které jsou na bleším trhu nabízené, je lepší se vyhnout a neriskovat jejich koupi. Které věci je lepší na bleším trhu nekupovat?

Co nekupovat na bleším trhu

Jako první tu máme věc, která vám možná byla vždy jasná. Ale je důležité si to připomínat. Na bleším trhu opravdu nekupujte plavky či spodní prádlo. Jakmile uvidíte buď jedno nebo druhé vytáhnuté z původního obalu a bez visaček, neriskujte tuto koupi.

Nevíte, čím už si tyto věci prošly, nebo kdo je měl na sobě. Jako další máme na našem pomyslném seznamu matrace. Stejně jako u spodního prádla a plavek, jsou věci, které byste si měli kupovat nové. Nikdy nevíte, kdo na dané matraci spával.

Číslo tři vás možná trochu překvapí. Jsou to totiž sponky do vlasů. Sponky do vlasů byste si taktéž měli spíše koupit nové. Nevíte, kdo je měl ve vlasech, jaká místa sponky navštívily, a jestli v nich náhodou nezůstalo malé nevítané překvapení. Čtvrtou věcí jsou pneumatiky.

Pneumatiky se na bleším trhu opravdu kupovat nedoporučuje. Zaprvé nevíte, jak moc jsou již opotřebované, a zadruhé jsou zkrátka drobné věci či poškození, které pouhým okem na pneumatice nezachytíte, pokud nejste vyloženě specialista. Pátá věc snad ani nevyžaduje komentář, je to kartáček na zuby.

Těmto věcem se vyhněte obloukem

Šestá věc, kterou není radno pořizovat na bleším trhu, je cyklistická přilba. A k tomu by se ještě mohla přidat věc číslo sedm neboli dětská sedačka. Důvod, proč byste tyto věci neměli kupovat na bleším trhu, je totiž stejný.

Nikdy nevíte, co daná věc již zažila, především jestli nebyla součástí nehody. Pokud byla dětská sedačka v bouračce, může mít vnitřní praskliny, a tím pádem už není bezpečná. Číslo osm obsadily malé kuchyňské spotřebiče. Kávovary, pánve, toustovače, a tak dále. Na bleším trhu pravděpodobně nebudete mít možnost si dané věci ozkoušet a zjistit, jestli fungují. Prozradíme vám tajemství, z velké většiny již nefungují vůbec, nebo fungují opravdu mizerně.

Předposlední věcí je dětská postýlka. Předpisy, jak mají dětské postýlky vypadat, aby byly bezpečné a zároveň komfortní pro vaše miminko, se neustále mění. Proto na bleší trhy, kdy nevíte přesně, jak je postýlka vlastně stará, moc nespoléhejte.

A poslední desátou věcí, které byste se na bleších trzích měli vyhnout obloukem, je odsávačka mateřského mléka. Je to z hygienických důvodů a asi k tomu není potřeba nic dodávat, stejně jako je kartáčku na zuby.

