Chcete vypadat mladší i po šedesátce? Proč ne, jen se proboha vyvarujte těchto zásadních chyb.

Říká se, že věk je jenom číslo… Jenže přírodu neošálíte. V určité době začne „zlobit“ a zlomyslně vám do obličeje kreslit vrásky. Pak vám ještě ubere vlasy, přidá kila a najednou máte pocit, že ten půvabný vzhled, na který jste sázely většinu života, je ten tam. Podle odborníků ale nemusí být střední věk tak depresivní. Mládí z něj už sice „nevykřešete“, nicméně stárnout se dá i s grácií a ubrat si pár let také není úplně problém. Důkazem jsou toho hollywoodské star, které i po šedesátce mají šmrnc a sexappeal jako třeba Jane Seymour, Maryl Streep, Sharon Stone a další. Influencerka Michelle Shelly však upozorňuje: „Pokud chcete být jako ony, musíte se vyvarovat zásadních chyb. A které to jsou?“

Nakupujete v konzervativních obchodech

Výrobci oblečení tvoří kolekce pro určitou „cílovku“. Jsou obchody pro teenagery, maminky, mladé, ale i pro seniorky, které údajně vyžadují konzervativní střihy i materiály. „Spousta módních tvůrců si myslí, že šedesátiletá žena preferuje tuniky, ve kterých může schovat kila. Jistě, někomu sluší, ale na jiných ženách zase vypadají jako pytel, který ruší ženskou siluetu" říká influencerka Michelle Shelly a nabádá všechny šedesátnice, aby nakupovaly i v obchodech, které jsou určené mladým. Mimochodem, místo tunik raději doporučuje volnější košile nebo trička. Když se zkombinují s úzkými kalhotami a lodičkami na podpatku, výsledek bude perfektní.

close info Profimedia zoom_in Košile lichotí ženám více než tunika.

Nosíte pastelové odstíny

Jemné tóny žluté, modré, zelené nebo růžové… Pastelové barvy jsou sice líbivé, ale na zralých ženách mohou působit zbytečně usedle (obzvlášť, pokud je ještě podpoříte květinovými vzory). Podle influencerky Michelle Shelly ale pastelové barvy nejsou vyloženě špatnou volbou. I v šedesáti je můžete nosit, jen je důležité to s nimi „nepřesladit“. Zkrátka méně je více! Místo růžových odstínů volte raději střízlivější mentolovou zelenou nebo modrou.

close info Profimedia zoom_in Pokud chcete nosit pastelové odstíny, zvolte raději střízlivější barvy jako mentolová nebo bledě modrá.

Jste jako černá vrána

Černá barva se sice ke všemu hodí, není na ní vidět špína, ale pokud je vám přes šedesát, měly byste s ní šetřit. Zralá pleť má jinou pigmentaci a v kombinaci s tmavšími odstíny může působit zbytečně strhaně. Místo černé proto raději sáhněte po šedém odstínu. Pokud trváte na černé halence, doplňte ji náhrdelníkem, který tvrdost černé zmírní.

Příliš se „červenáte“

Rudá barva je dynamická a dokáže rozsvítit každý outfit. Bohužel má také jednu neřest – dokáže nevybíravým způsobem upozornit na kosmetické nedostatky. Pokud máte nedokonalou pleť, okamžitě bude působit žlutější, pupínky vystoupnou, stejně tak jako různé pigmentové nedokonalosti. Proto místo červené barvy zkuste fialovorůžovou nebo fuchsiovou.

close info Profimedia zoom_in Červená dokáže rozzářit, ale také upozornit na nedostatky pleti. Pozor na to!

Používáte hodně make-upu

O make-upu se říká, že je to druhá kůže. A proč ne? Dobře zvolený make-up pleť hezky barevně sjednotí a dodá jí jemnost a lehkost. Bohužel, větší nános „maskovací hmoty“ způsobí, že zapadne do vrásek, které ještě zvýrazní. V případě make-upu platí staré známé „méně je více“!

