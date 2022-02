Co vůbec nesmí do myčky, ale většina lidí to tam v dobrém úmyslu dává?

Moderní doba nám poskytje spoustu pomocníků do domácnosti, o kterých se nám v dobách našeho dětství ani nesnilo. Mnohdy se ale stane, že jsou tito pomocníci pro nás tak automatičtí, že si ani neuvědomíme, že bychom mohli něco dělat špatně. Například v myčce na nádobí rozhodně nemůžeme umývat všechno.

I když nám myčka ušetří spoustu času, a hlavně děti a dorost jsou šťastné, že nemusejí umývat nádobí, jako my kdysi, pro to, co do myčky můžeme bez rizika umístit, existují četná omezení.

Automatická myčka totiž může poškodit nejrůznější předměty a oprava nebo výměna některých z nich je poměrně nákladná. Proto je některé kuchyňské nádobí lepší mýt stále ručně, někdy dokonce speciálními přípravky k tomu určenými.

Speciální porcelán a starožitnosti do myčky rozhodně nepatří! Zdroj: profimedia.cz

Co do myčky nepatří?

1. Některé nože

Zřejmě nikoho z nás by nenapadlo, že v myčce bychom neměli mýt všechny nože. Zejména u ostrých nožů a pak u nožů zvláštních, jako jsou třeba profesionální japonské nože apod., může myčka otupit čepele, takže je lepší omývat je ručně. I když je v návodu výrobce nože uvedeno, že je lze mýt v myčce, kromě otupení čepele se můžete při vkládání a vykládání do myčky pořezat, takže nejbezpečnější je umývat ostré nože ručně.

Stejně tak mohou vysoké teploty v myčce nádobí roztavit lepidlo, které drží dvě části nože s dutou rukojetí pohromadě, takže se rukojeť rozpadne. Ani nože s dřevěnou rukojetí do myčly nepatří.

2. Nádobí s nepřilnavým povrchem a litina

Pokud výrobce výslovně neuvádí, že je předmět vhodný pro mytí v myčce, myjte nádobí s nepřilnavým povrchem raději v ruce. Podobně jako u nožů může myčka časem narušit povlak pánve nebo hrnce, takže se během vaření odloupne a tím se jeho efekt ztratí.

Ani litinové nádobí, které by nám mohlo vydržet velmi dlouho, by se nikdy nemělo dávat do myčky nádobí. Nepřilnavý povrch se na litině vytváří velmi dlouho a mycí prostředky jej odstraňují. Nádobí je pak více náchylné ke korozi, takže nejlepšími čisticími prostředky jsou obyčejná voda a houbička.

Do myčky nepatří překvapivé množství nejrůznějších předmětů. Zdroj: profimedia.cz

3. Speciální porcelán a starožitnosti

Většina porcelánu a porcelánového nádobí není vhodná pro mytí v myčce, zejména porcelán s kovovým zdobením a ozdobami by se mohl snadno poškodit. Porcelán se navíc může odštípnout, když během mycího cyklu omylem narazí do jiného nádobí. Je lepší jej do myčky vkládat opatrně a do stojanů k tomu určených. Také ručně foukané sklo, starožitnosti a drobné figurky by se do myčky dávat neměly. Pokud se jedná o cenné předměty nebo rodinné dědictví, myjte je ručně, stejně jako ručně malovanou keramiku a kameninu.

4. Mléčné sklo a křišťál

Skleničky v myčce běžně myjeme a užíváme si i prostředků na jejich vyleštění. Ale některý olovnatý křišťál se po opakovaném mytí leptá, takže se zakaluje a tvoří se v něm důlky, proto je lepší dodržovat pokyny výrobce. I mléčné sklo se může v myčce znehodnotit a ztratit svou „mléčnost“. Mléčně bílá barva může zežloutnout, takže je lepší umývat takové sklo ručně.

Některé druhy skla se po opakovaném mytí leptají, takže se sklo zakaluje. Zdroj: Shutterstock.com / Andrey_Popov

5. Pokličky tlakových hrnců a součástky elektronických přístrojů

Pokličky tlakových hrnců, elektrických hrnců anebo části kuchyňských robotů, vyjma plastových a skleněných, nemyjte v myčce nádobí. V regulátoru nebo bezpečnostních ventilech se mohou zachytit a usadit drobné částečky jídla nebo mycího prostředku. Teplá voda se saponátem poslouží lépe, navíc je pak dobré tyto části dobře opláchnout a osušit.

6. Kovové nádobí a příbory

I když každá myčka obsahuje speciální oddíl na příbory, na rozdíl od stříbrného nádobí, se třeba zlaté příbory v myčce zabarvují. I mosaz, bronz nebo cín se mohou při mytí v myčce poškodit a změnit barvu. Velmi horká voda v myčce může navíc způsobit skvrny na povrchu hliníku a drsné mycí prostředky mohou zmatnit jeho povrch. Křehké jednorázové hliníkové pekáče nedávejte tedy raději do myčky, protože mohou také zničit ostatní umývané nádobí.

Naopak většinu nádobí z nerezové oceli v myčce myjeme bez problémů.

Porcelán s kovovým zdobením a ozdobami by se mohl v myčce snadno poškodit. Zdroj: Shutterstock.com / Comaniciu Dan

7. Dřevěná prkýnka a míchačky

Dřevo obecně do myčky nepatří, protože velmi horká voda může deformovat nebo způsobit popraskání dřeva a poškodit povrchovou úpravu dřevěných prkének a nádobí s dřevěnými rukojeťmi.

Ostatní věci, které bychom měli mýt v ruce

Překvapivě do myčky nepatří ani mnoho druhů plastů, pokud nejsou označeny nápisem "vhodné do myčky nádobí". I tak by měly být pak umístěny pouze na horním stojanu, aby je topné těleso neroztavilo nebo nezdeformovalo.

I u skleněných džbánů, některých hrnků a cestovního nádobí, jako jsou termosky nebo dětské nádobí, mohou vysoké teploty poškodit vakuové těsnění, proto i ty myjte v ruce. Velmi horká voda a drsné mycí prostředky mohou poškodit i akrylové nebo stále modernější bambusové talíře, způsobit na nich vlasové praskliny a smýt vše, co je na nich vytištěno.

I slepované nebo spravované nádobí myjte raději v ruce, stejně jako odměrky s potiskem a vytištěnými mírami a cokoli s papírovými štítky. Ty totiž mohou snadno uvíznout v odtoku myčky nebo se přilepit na jiné nádobí. Etikety vždy pečlivě odstraňte.

