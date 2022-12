3 věci, které naprosto nesnáší právě vaše znamení zvěrokruhu: Poznáváte se?

Jaké věci, situace, slova či lidé vás dokáží vytočit tak, že máte před očima rudo? Každé znamení zvěrokruhu je na tom jinak, každé nesnáší něco jiného. Jak je na tom právě vaše znamení?

Býk (21.4. - 21.5.)

Nespravedlnost, týrání zvířat, bezohlednost

Býk je velmi věrné a tvrdohlavé znamení a přál by si, aby každý měl stejný smysl pro spravedlnost jako on. Bohužel se často ocitne tváří v tvář postojům, které ho přivádějí k šílenství, zvláště když jsou týrána bezbranná zvířata. Byl by schopen zešílet, když vidí scény utrpení. A stejně ho vytáčí i bezohlednost jiných lidí.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Být ignorován, nedoceněn, bez přátel

Blíženci jsou komunikativní a extrovertní znamení zvěrokruhu. Rádi jsou středem pozornosti a mají mnoho přátel, kterým se mohou svěřit. Být ignorován je něco, co Blížence doslova přivádí k šílenství: vědí, že jsou milí, a chtějí, aby to poznali i lidé kolem nich. Blíženci také nesnášejí, když na ně jejich přátelé nemají čas nebo když je ostatní nedoceňují za jejich činy a schopnosti.

Rak (22.6. - 22.7.)

Ztratit ponožku, nepřesnost, nepořádek

Raka nejvíce dokáže vytočit, když nemůže najít druhou ponožku do páru. Hledání ztracené ponožky ho tak rozčílí, že je úplně nepříčetný. Potřebuje mít všechno přesně na svém místě, všechny své věci a nesnáší, když má doma nepořádek.

Lev (23.7. - 22.8.)

Hluční lidé, nevšímavost, nebýt středem pozornosti

Lev je egocentrické znamení, které miluje, když je veškerá pozornost jen na něm. Na druhou stranu má rád i odpočinek a nenávidí, když ho ruší hluční lidé.

Lev rád odpočívá a nesnáší, když ho někdo ruší. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Zvuk budíku, nemožnost odpočinku, nepřesnost

Zvuk budíku se nikomu nelíbí, ale Panna se může zbláznit, když ji probudí. Nenávidí, když si nemůže dopřát dostatečný odpočinek a začít den v klidu. Zároveň nesnáší nepřesnost, každý musí chodit včas.

Panna z duše nesnáší zvuk budíku. Zdroj: Profimedia



Váhy (23.9. - 23.10.)

Hrubost, nevychovanost, drzost



Váhy jsou nejelegantnějším znamením zvěrokruhu a mají velmi rády dobré způsoby. Právě z tohoto důvodu nesnáší hrubost. Lidé zrození ve Vahách jsou schopny přestat zdravit ty, kteří se nechovají dobře a jsou drzí.

Štír (24.10. - 22.11.)

Kousnutí komárem, odmítnutí a tajemství

Štír je okouzlující znamení, které miluje svádění každého člověka. Co nejvíc nesnáší? Kousnutí komárem, zvláště když jsou na těle vidět stopy po kousnutí, které snižují jeho přitažlivost. Špatně snášejí i odmítnutí, a pokud mají podezření na nějaké tajemství, snaží se ho vypátrat.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Špatní řidiči, osoby bez orientačního smyslu, nuda

Střelec je dynamický, nikdy nestojí na místě, a i když řídí, chtěl by mít cestu vždy volnou, aby měl možnost jet jako blesk. Pokud ho někdo zdržuje špatnou jízdou, vytočí se na nejvyšší míru. Rád cestuje, proto nesnáší osoby, které nemají orientační smysl. Nudě se snaží všemožně zabránit. Pokud by se Střelec nudil, zešílel by.

Střelec za volantem trpí nulovou tolerancí. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Časté změny, špína, poučování

Kozoroh je tiché znamení, které by se za nic na světě nevzdalo svých zvyků. Miluje čistý dům a nesnese ty, kteří se naopak nestarají o vlastní hygienu. Je to jedna z věcí, která ho vytáčí. Stejně jako to, když ho někdo neustále poučuje a radí, co má dělat.



Vodnář (21.1. - 20.2.)

Partnerská pouta, nesvoboda, nuda

Vodnář je znamení, které jakoby žije ve vlastním světě, je nezávislé a nechce mít vazby, díky kterým se cítí v pasti. Rád se baví s přáteli a příležitostně si trochu vypije, jen je škoda, že když se druhý den ráno objeví kocovina, hluboce lituje, že to přehnal. Utíká tak od nudy a představ, že už nebude svobodný.

Vodnář se musí cítt svobodný. Zdroj: Profimedia



Ryby (21.2. - 20.3.)

Lži, reálný svět, starosti



Ryby rády sní a ztrácejí se ve světech vytvořených jejich fantazií, ale zároveň dokážou zůstat nohama na zemi. Vždy rozpoznávají lidi, kteří lžou, a protože nenávidí lži, jsou schopni okamžitě ukončit vztah. Díky svým fantaziím často unikají do svých představ a nenáší, když se musí zabývat starostmi reálného světa.

