Můžeme se přesvědčovat o tom, že to není pravda, ale ať chceme, nebo ne, výběr domácího mazlíčka o každém z nás vypovídá víc, než bychom někdy sami chtěli. Máte raději věrného psa, svébytnou kočku, společenské papoušky, či nenáročné vodní tvory? Podívejte se, o čem váš výběr svědčí.

Je prokázáno (a to vědecky), že život s domácím zvířetem pozitivně ovlivňuje jak náladu člověka, tak dokonce i jeho psychickou odolnost. Naši zvířecí přátelé nás učí toleranci, odpovědnosti a někdy i odříkání, ale na oplátku svého chovatele při dobré péči zahrnou láskou nebo alespoň náklonností, případně radostí z chovatelských úspěchů. Každý člověk má ale svoje preference, a to hlavně podle své vlastní povahy.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Dokázali byste mu odolat?

Psi dlouhodobě "vedou"

Není žádným překvapením, že mezi domácími zvířaty co do počtu jednoznačně vedou psi. Jejich chovatelé si pochvalují jejich věrnost, prokazovanou lásku a také aktivitu. Jestliže jste se zamilovali právě do tohoto zvířecího druhu, s velkou pravděpodobností jste spíše extrovertní typ člověka, kterému nedělá problémy seznamovat se s dalšími lidmi. Pes potřebuje pohyb, tedy si jej domů pořídí hlavně lidé, kteří se se zvířetem v této životní prioritě shodnou. Věrnost a zjevnou lásku bez podmínek pak často vyžadují i od svých lidských parťáků v rodině.

Kočka jen pro sebevědomé

Zdá se, že kočičí lidé jsou téměř pravým opakem těch psích, ale není to tak docela pravda. Jen projevy, kterými dávají svoje city najevo, jsou trochu jiné. Od kočky totiž nikdo nemůže očekávat, že by po páníčkově příchodu domů poskakovala po místnosti v radostném vytržení. Některé snad ano, ale upřímně řečeno - jsou to výjimky.

Mají svoji důstojnost - kočka i chovatel

Kočka se ve většině případů na svého chovatele sice asi těší, ale její hrdost a nezávislost jí nedovolí projevit city tak okatě, jako to dělá pes. Kočičí lásku si musí člověk zasloužit, ale o to je pro mnohé cennější. A stejně tak to mají tito chovatelé i v rodině. Vyžadují rovnocenného partnera s vlastními názory a pohledem na svět a s trochou nezávislosti v těle.

Mají totiž dost sebevědomí, aby takového člověka vedle sebe snesli. Bývají ale také méně vyrovnaní a kočičí přítomnost je o to více uklidňuje a dodává jim pocit jistoty. Stejně jako jejich chlupatý miláček, ani oni nepotřebují velkou společnost, jako celoživotní introverti jsou nejspokojenější v malé skupině své rodiny.

close info Profimedia.cz / Profimedia.cz zoom_in Mít tak křídla jako ptáci...

Nezávislí chovatelé ptactva

Neumíte si svůj život představit bez opeřeného parťáka, kterého možná naučíte i pár slov? Pravdou je, že ptáci jsou mnohem chytřejší, než si většina z nás myslí. A také jsou to tvorové společenští - jen se podívejte, v jak velkých hejnech se v přírodě většinou pohybují.

Je zajímavé, že i jejich chovatelé mívají podobné vlastnosti. Touha po nezávislosti, volnosti a velké skupině lidí kolem sebe, to je to, co chovatele ptáků často charakterizuje. Jsou to dominantní silné osobnosti, které se nedají jen tak zkrotit.

Výstřední milovníci plazů

Jestliže máte ve svém okolí chovatele plazů, pak jste si jistě již všimli, že i oni mají se svými svěřenci mnoho podobného. Stejně jako třeba ještěrka nebo had nejsou právě přítulnými partnery, svůj prostor si dokáží ubránit i v rodině a zájem druhých je pro ně mnohdy až obtěžující.

I když se u nich můžeme setkat s jistou výstředností, mnoho legrace si v jejich společnosti neužijeme. To ale nijak nesnižuje jejich hodnotu jako lidí, kteří pomohou, kdykoliv je to potřeba.

Veselí a hraví: tito lidé mají doma rybičky

Podívejte se na rybičky v akváriu a musí být na první pohled jasné, že jejich chovatel miluje barvy života a s největší pravděpodobností půjde o pozitivně naladěného a optimismem přímo sršícího člověka. Na rozdíl od chovatelů plazů se s ním můžete bavit o čemkoliv a nezkazí žádnou zábavu. Vždyť má doma rybičky, a to už o něčem svědčí… Jak to vidíte vy? Trefili se psychologové ve svém hodnocení?

