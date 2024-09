Možná se budete divit, ale vaše tělo toho o vás může prozradit více, než si myslíte. Například tvar obličeje vám může o druhém člověku říci, jaký je. Podívejte se, co o člověku říká tvar obličeje.

Vaše tělo toho o vás může prozradit opravdu mnoho. A netýká se to neverbální komunikace, ale opravdu tělesných atributů. Někdy se říká, že poznáte, jaký člověk je, když se mu podíváte do očí. Protože oči jsou okno do duše. Ale věděli jste, že o člověku může hodně prozradit i obličej? Možná to zní divně, ale na každém šprochu pravdy trochu. Podívejte se, co prozrazuje obličej o vás i o lidech okolo.

Youtube video, co o vás říká váš tvar obličeje, najdete na kanále Informatics:

Zdroj: Youtube

Co říká tvar obličeje

Co říká o člověku obdélníkový tvar obličeje? Člověk, který má hranatou bradu a čelo, je velice logicky založený. Rád přemýšlí o různých situacích a je velice ambiciózní. Problémy řeší s chladnou hlavou a je skvělým praktickým poradcem. Své problémy a myšlenky si však často nechává pro sebe.

Co o vás prozradí kulatý obličej? Pokud máte širokou vlasovou linii a pod lícními kostmi vám vystupují dvě krásné červené tvářičky, poslouchejte, jedná se o vás. Tento typ tvaru obličeje o vás prozrazuje vaši láskyplnost a obětavost. Jakmile si s někým vytvoříte hluboký vztah, jeho problémy a strasti jsou pro vás prioritou. Pro ostatní byste se rozkrájeli, ale máte tendenci zapomínat na vlastní problémy a sami sebe upozaďujete.

close info Profimedia zoom_in Věděli jste, že na základě vašeho tvaru obličeje se dá poznat vaše povaha?

A co o vás prozradí takový diamant? Pokud máte uprostřed širší obličej, který se směrem k bradě postupně ztenčuje, jste absolutní velitel. Máte rádi, když jsou věci tak, jak si je představujete a máte jasnou vizi.

V práci přímo excelujete, ale jakmile jde někdo proti vám, ozvete se rázně. Říkáte věci tak, jak je vnímáte, a nebojíte se ani krutých pravd. Pokud máte oválný tvar obličeje, což je protáhlý obličej s čelistí, která je užší než lícní kosti, vždy víte, co říct. Umíte skvěle poradit a lidé si cení vašich rad. Lidé se s vámi vždy cítí vítaní a mohou se vám svěřit.

Tvar obličeje prozradí mnoho

Pokud máte obličej ve tvaru srdce, jste velice ambiciózní a skrývá se ve vás neskutečná vnitřní síla. Někdy můžete působit tvrdohlavě, ale máte srdce na správném místě. Jste vytrvalí v tom, čeho chcete dosáhnout a jste taková kreativní duše.

Lidé s obličejem ve tvaru srdce jsou často skvělými umělci. Pokud máte tvar obličeje do čtverce, jste vytrvalí a do jakéhokoliv projektu se pustíte naplno. Do jakékoliv výzvy jdete s energií, která tryská do všech koutů místnosti.

Někdy jste tak nadšení, že nedokážete přestat mluvit. Ač si lidé myslí, že jste trochu otravný mluvka, kterému pusa jede na plné obrátky, vaše energie je čistá a umíte se nadchnout pro věc.

Zdroje: www.novinky.cz, www.zena-in.cz