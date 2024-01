Vyrobte si s dětmi domácí plastelínu nebo sliz a budete mít na hodiny o zábavu postaráno. Příprava je snadná, ale děti piplání milují natolik, že je budete moci jen stěží odtrhnout.

Domácí plastelína a sliz pobaví každého

Jak vyrobit doma sliz nebo plastelínu? Snadno! Receptů na podobné piplání existuje spousta, ale magickou substancí jsou barvy a drobnosti, které zamícháte dovnitř. Proto si nějaké sežeňte a nešetřete.

Jednoduchá a hlavně nemastná plastelína, ale i různé slizy, mohou být vyrobené z látek, na které byste nechtěli nechat děti sahat. Doma si je můžete ale vyrobit podle receptur, které vás trápit nebudou. Dokonce plastelínu obarvíte i kořením, pokud nechcete používat jiná barviva. Získáte tím materiál zemitých přírodních odstínů. Navíc bude taková plastelína i stoprocentně jedlá a zdraví nezávadná. I když nic dobrého to tedy není.

Podívejte na výrobu plastelíny po vzoru autorky z YouTube kanálu Sea Lemon. Ta připravuje plastelínu bez vaření a jen ze soli, mouky a vody. Pokud byste navíc směs zahřívali také zvolna na pánvi, bude plastelína ještě jemnější a bude i lépe držet tvar.

Zdroj: Youtube

Obarvěte plastelínu kořením a zkuste i obláčkovou hmotu

Tlumené barvy, zato spoustu vůní dodá plastelíně vývar z koření i pořádná porce mleté kurkumy, rozmarýnu, skořice, papriky nebo kakaa. Pokud byste chtěli obětovat trošku červeného zelí, silný vývar obarví kuličku plastelíny na nepříliš jasnou, ale modrou barvu. Jestli ještě navíc kápnete do stejného vývaru trošku citronu, budete mít fialovo růžový odstín.

Jinou hmotu, které se přezdívá obláčková plastelína pro její jemnost, je směs stejného množství kondicionéru na vlasy a škrobové moučky. Smíchejte hrnek od obojího, pokud je hmota příliš vlhká, přidejte po troškách škrobu a po krátkém hnětení budete mít plastelínu jako obláček. I tato hmota stojí za vyzkoušení a suroviny máte také nejspíš doma.

Bezpečný sliz z domácích ingrediencí

Podobné je to i se slizem. Také na jeho přípravu budete potřebovat jen několik ingrediencí, receptů je alespoň tucet, a právě sliz může také obsahovat látky, kterým by se rodič rád vyhnul. Běžně se používá do slizu například borax čili tetraboritan sodný, který by děti rozhodně neměly pozřít či na něj dlouho sahat.

Výroba slizu je zábavná a rozhodně do ní můžete zapojit i děti, ale hnětení je lepší nechat pro dospělé. Ze začátku bude sliz velmi lepivý, ale hnětením se hmota lépe propojí, už nebude lepit, a naopak se změní v úžasně tahavou. Prostě jako sliz.

Na výrobu použijte čtvrt hrnku bílého školního lepidla. To je něco jako klasický Herkules, ale může jít i o jiné lepidlo podobného typu. Přidejte do lepidla čajovou lžičku slaného roztoku, který se používá na skladování kontaktních čoček nebo výplach dutin. Pokud nemáte, vězte, že poměr soli a vody je zhruba 1 šálek vody na jednu lžičku soli.

Lžičku slaného roztoku a lepidlo spolu dobře promíchejte, aby vznikla lepivá hrudka, a pak přidejte čtvrt hrnku kukuřičného škrobu. Poté přichází na řadu ruce dospělého, který se obětuje a začne lepivou hmotu rukama zpracovávat.

Nutno dodat, že sliz i plastelína jsou mnohem zábavnější, když jsou nejen barevné, ale také plné drobných věcí. Dospělého by to možná nenapadlo, ale třpytky, flitry, konfety, kousíčky balícího celofánu nebo různý jiný drobný nepořádek děti v těchto materiálech milují. Zatímco plastelína časem tuhne a okorá, a proto je nutné uzavřít ji v krabičce nebo sklenici, se slizem je mnohem víc zábavy, když ho mohou děti přelévat do různě tvarovaných nádobek.

Zdroje: steampoweredfamily.com, unsophisticook.com