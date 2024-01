Krabice a krabičky všech velikostí a tvarů se můžou hodit. Využijete je na různé drobnosti i papíry nebo z nich použijete jen materiál. Udělejte si krásné upomínkové předměty nebo zvěčněte netradičně své umělecké počiny. Překvapivě dobře to jde s krabičkami od rajčat.

Schovejte si plastové krabičky od rajčat i papírové od bot!

Plastové krabičky jsou docela praktické, i když by člověk rád plasty redukoval. Pokud si pár takových krabiček doma nastřádáte, určitě můžete čirý tenký plast použít mnoha zábavnými způsoby. Nebojte se být kreativní. S inspirací vám pomohou sociální sítě, kde si lidé rádi takové jednoduché projekty sdílejí.

Krabice a krabičky všech možných velikostí a materiálů jsou výborný materiál, který se čas od času objeví v každé domácnosti a docela zdarma. Z krabic od bot můžete udělat nejen pěkný, ale hlavně užitečný malý úložný kufřík. Takto pěkně od ruky a hlavně promyšlené to mají v příspěvku z YouTube kanálu Showofcrafts.

Zdroj: Youtube

Papírová krabice krásně drží tvar a vyztužená textilem bude o to pevnější. Když zvolíte zajímavé látky nebo jiné materiály jako třeba papír ze starých novin a časopisů, bude i vaše úložná krabice nebo kufřík vždy jiná a stylová.

Pokud budete tvořit s dětmi a práce s tavnou pistolí a látkou je pro ně příliš náročná a vlastně nebezpečná, materiál jim jednoduše přizpůsobte. Zvolte raději menší krabičku, například od sýrů nebo čajů a papír, který mohou děti trhat a lepit po částech obyčejným lepidlem na papír typu Herkules.

Ale teď už zpět k plastovým krabičkám od rajčat či jiného ovoce. Zatímco papírová krabice od bot drží dobře tvar a je docela velká, na čirý plast se hodí použít teplo.

close info Profimedia zoom_in Čirý plast se hodí i na spoustu malých výtvarných počinů a recyklaci.

Recyklujte krabičky na krásné upomínky na vaše děti a vnoučata

Hezoučké upomínkové předměty na dobu, kdy byly ještě děti malé, ale i jistě k docela jiným tématům a příležitostem se hodí následující trik s čirým plastem. Krásné rovné listy čirého tenkého plastu můžete vystřihnout z víka a dna krabičky, ve které se prodává ovoce, zelenina nebo hotová jídla.

Na vystřižený kousek takového listu pak namalujte obrázek nebo otiskněte ruku či chodidlo dítěte. Obstřihněte obrázek, aby zůstal kolem barvy zhruba 2 cm široký čirý lem, udělejte do něj děrovačkou dírku a pak obrázek položte na pečicím papírem vyložený plech v troubě. Zahřejte na 150 °C. Plast se zmenší, zkroutí, a nakonec opět natáhne do stran a je zase pěkný rovný. Tehdy vytáhněte upečený obrázek ven a než jej vezmete do ruky přesvědčte se, že je již docela chladný. Pověste výtvor na stuhu nebo kroužek na klíče, zarámujte či pověste za rok na vánoční stromek. To už je na vás.

Pokud se chcete podívat, jak to vypadá v reálu. Tento trik připravila a zveřejnila Myriam Sandlerová majitelka účtu @MOTHERCOULD.

Z plastových krabiček vyrobíte korálky i šperky

Z čirého plastu se dá dělat spousta zajímavých věcí. Nad svíčkou můžete z pruhů pomalovaného srolovaného plastu udělat korálky, náramky na ruku nebo drobné placičky a lístky, které pak použijete na výrobu šperků nebo dekorací.

V troubě se dají úspěšně tavit také víčka z lahví, žehlením lze spojovat vrstvy igelitových sáčků a obalů. Z igelitek můžete nastříhat dlouhou šňůru a použít ji na uháčkování tašek, košů nebo malé peněženky na drobné. Najděte si materiál a techniku, která vás baví a směle se pusťte do práce!

Zdroje: kidspot.com.au, instructables.com