Jaká škoda, když po spotřebovaném parfému zůstane jen krásná lahvička na vyhození. Tak to ale není. I toto sklo může mít ještě mnohé další elegantní a funkční využití. Podívejte, co všechno se dá udělat s prázdými lahvičkami od parfémů.

Nevyhazujte lahvičky od parfémů!

Flakonky od parfémů jsou často velmi krásné a zajímavé sklo, které rozhodně stojí za to znova použít. Pokusili jste se o to někdy? Největším problémem bývá překonat kvalitně uzavřené hrdlo s pumpičkou, ale i to se dá odstranit, pokud budete mít po ruce správné nástroje.

Co s lahvičkou od parfému vám poradí také autorka tohoto příspěvku z YouTube kanálu Scissors and Ribbons.

Do flakonku patří parfém!

Jsou tak pěkné! Lahvičky ale bývají malé. Proto se dají použít jen jako drobná dekorace, vázička na suchý pugétek nebo jednu živou větévku nějaké rostliny. Nač se opravdu takové sklo hodí? Přece na parfém. Nemusí ale jít jen o tělový. Lahvičku můžete naplit také bytovým parfémem.

Poté, co z flakónku odstraníte pumpičku, najdete si hezké špejle, dřívka nebo očistěné větvičky, které se vejdou do hrdla a vaši bytovou vůni pomohou nenápadně šířit ve svém okolí. Voňavou náplň připravíte smícháním alkoholu bez aroma nebo místo něj použijte vodku. Do alkoholu přidejte stejné množství teplé vody a zhruba 20 kapek esenciálních olejů podle vaší volby.

Mezi oblíbené směsi olejů patří například tyto.

Zázvor, citron a pomeranč

Cypřiš, mandarinka a túje

Levandule, mandarinka a eukalyptus

Pomeranč, citron a skořice

Levandule, bergamot a jalovec

Pokud vás mísení vlastního bytového parfému neláká, kupte si pouze tekutou náplň značky a vůně, kterou máte rádi.

Krásné svíčky z lahviček od parfému

Elegantním a funkčním využití flakónku od parfému je také výroba olejové svíčky. Stejně tak jako v předešlém případě, i náplň si můžete koupit již hotovou. Jde o olej do zahradních loučí, který bývá také často s různým aroma.

Použít lze ale také dětský olejíček. Navíc bude třeba pořídit dostatečně dlouhý tkaný knot a nutností je také promyslet způsob jakým lahvičku uzavřete. Někdy je hrdlo velmi úzké a zátka není potřeba, jindy budete muset přijít s jiným řešením.

Taková svíčka může být navíc naplněná všelijakými zajímavými věcmi. Někdo preferuje malé mušličky, jiní volí barevné kamínky nebo sklo, někdy je možné naplnit lahvičku i květy či drobnými plody. Zalité v lampovém oleji pak vypadají velmi zvláštně a mají šmrnc.

Velmi zajímavým řešením je použití kovové slámky. Pokud nalijete do lahvičky lampový olej, do hrdla lahvičky pak stačí vložit kovové brčko a k jeho suchému konci přiložit plamínek, od kterého vzplanou výpary na konci slámky. Je to velmi působivé a originální.

