Aviváž znají asi naprosto všichni a veliká většina obyvatelstva ji má doma. Po jejím použití prádlo krásně voní. Dávejte si však pozor, abyste s ní neprali tyto věci. Podívejte se!

Aviváž má doma snad úplně každý. A není se čemu divit. Prádlo díky ní krásně voní a je měkké. Jenže aviváž má i svá negativa. Sice vám provoní a změkčí prádlo, ale není to běžný prostředek na praní, jelikož aviváží skvrny neodstraníte.

Aviváž obsahuje mastné kyseliny, které ovlivňují to, jak na konci látka na ložním prádle, ručnících a oblečení působí. Mastné kyseliny jsou “kladně nabité”, a proto jsou přitahovány k “záporně nabitým” látkám, které zrovna perete. Vlákna se tudíž neutralizují, což ochrání prádlo před poškozením a dodá mu měkkost a vůni. To zní všechno skvěle, ale existují věci, které aviváž nezměkčí, ale zničí.

Youtube video, jak prát prádlo, aby bylo voňavé, najdete na kanále Alex in the City:

Zdroj: Youtube

Co se nesmí prát s aviváží

Jako první jsou na seznamu věcí, které by se neměly prát s aviváží, ručníky a osušky. Ručníky a osušky slouží k tomu, abyste se s nimi utřeli po sprše, vaně, moři, bazénu nebo jezeře. To znamená, že jsou savé. A vše, co vsakuje vodu, nesmí přijít s aviváží do kontaktu, jelikož aviváž schopnost vsakování a sání vody rapidně snižuje, obzvláště, pokud ji používáte opakovaně.

close info White bear studio / Shutterstock zoom_in Ručníky jsou savé materiály, proto na ně aviváž nepoužívejte.

Druhou věcí, kterou byste za žádnou cenu neměli prát s aviváží, je sportovní oblečení. A má to velice podobný důvod, jako již zmiňované ručníky a osušky. Veškeré sportovní oblečení by mělo být prodyšné a mělo by mít schopnost vsakovat pot.

Když ale budete vaše sportovní trička, tílka, legíny a podobně prát s aviváží, zničí se jejich schopnost odvádět vlhkost. Sportovní oblečení také již nebude prodyšné, jak by mělo být, jelikož aviváž ucpe póry a zničí elastická vlákna. Oblečení jako následek ztratí svou pružnost.

Dětské a spodní prádlo

Poslední věcí, která se nesmí prát s aviváží, je spodní a dětské prádlo a dětské povlečení. Ty jsou totiž vyrobené ze speciálního jemného materiálu, a proto je potřeba je prát a sušit velice šetrně. Jenže aviváž tyto tkaniny může nenávratně poškodit a zhoršuje prodyšnost prádla.

Navíc, co se týče dětí, může být aviváž nebezpečná, jelikož obsahuje dráždivé chemické látky. Co se týká i lidí, kteří trpí alergiemi, jelikož látky v aviváži mohou mít na jejich zdraví potenciální negativní dopady, jako je například astma nebo podráždění pokožky.

Zdroje: www.dobrytextil.cz, www.kupi.cz