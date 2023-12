Máte přirozené šediny nebo jste se rozhodla, že stříbrnými odstíny blond rozzáříte svoji kštici? Šediny jsou nejen trendy, ale hlavně na ně máme právo, pokud je chceme mít! Naučte se stárnout s grácií a udělejte ze svých šedin přednost.

Nebraňte se šedinám

Šedé vlasy si rozhodně spojujeme se stářím a vyšším věkem a trend, který se již před několika lety objevil, skutečně stále vzbuzuje emoce. Šedá je prostě barva, která sluší někdy i velmi mladým ženám, nicméně je to přirozená změna, ke které dříve nebo později směřujeme všichni, ať se nám to líbí nebo ne.

Je to až úsměvné, jak se nad cizími šedinami pozastavují ženy, se kterými bychom barvení, melír nebo střih vlasů rozhodně nehodlaly probírat, ale nejednou mají pocit, že nám posunkem nebo alespoň významným pohledem musí dát najevo, co si myslí. Ano, až překvapivě často se ženy s šedinami setkávají s nepochopením. Možná je to i proto, že šediny jsou stále pro mnohé také znakem toho, že se dáma o své kadeře nestará. Nepečuje o ně, až dospěla k takovým šedinám, že už je nelze přehlédnout.

Šediny nejsou jen neodvratný osud, ale také volba! Podívejte, jak náročné může být dobrat se vlastních šedin. Povypráví vám o tom na YouTube Greyhair.Exlerova Monika.

Zdroj: Youtube

Střihy pro šedovlásky

Co se týče šedých vlasů, překvapit vás může víc než jen odstín šedin. Nemění se jen barva vlasu, ale také se může měnit kvalita. Ať už jsou vaše vlasy jakékoli, základem pěkného účesu je dobrý střih. To jste jistě slyšely už mnohokrát a platí to i pro šedivé vlasy.

Volba střihu a jeho vhodnost právě pro vás se neodvíjí ani tak od barvy jako spíš od dalších kvalit vlasu, tvaru vašeho obličeje a hlavy i stylu. Nicméně za velmi mladistvý střih, který se vyjímá právě v šedivé hřívě, se považují různé délky bobu a mikád s ofinou i bez, které působí svěže a uvolněně. Vlasy nejsou ani příliš krátké ani dlouhé, působí hravě a žensky.

V žádném případě to ale neznamená, že šedovláska nemůže mít extra krátký pixie střih nebo naopak dlouhé sestříhané lokny. Pokud si nejste jistá, konzultujte proměnu se stylistou nebo kadeřnicí, jejichž práce se vám líbí.

S proměnou vlasů se mění i celá paleta

Nezapomeňte, že se změnou barvy přichází na řadu vlastě i celkově jiná paleta barev, které se k vám budou nyní hodit. Také vaše kůže může vypadat jinak a podle věku se může změnit i její tón. Nebojte se tmavších sytých barev, které budou kontrastovat s vašimi vlasy. Raději pracujte s pěknějšími materiály než množstvím textury, tisku či aplikacemi na oblečení.

Snažte se pojmout účes moderně. Raději než cukrovou vatu pěstujte pěkně strukturovaný účes dotažený kulmou nebo žehličkou na vlasy. Do šedých vlasů se báječně hodí i velmi ženské vlasové doplňky. Make-up nemusíte mít výrazný, stačí, když budete mít obočí a přirozeně zvýrazníte ty nejpěknější části vaší tváře. Nic však nebrání ani dramatickému malování, které se hodí jen ke konkrétním příležitostem.

