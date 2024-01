Kupí se vám nepoužívané květináče ve sklepě nebo zahradním domku? Co s nimi? Podívejte se, jak se dají vylepšit a využít znova různými kreativními způsoby. Se starými květináči uděláte ještě hodně parády.

Máte řadu nevyužitých květináčů? Neváhejte!

Kutíte a už jste viděli a rukama vytvořili ledacos? Nenechte se zmýlit, šikovných lidí je po světě fůra a díky různým platformám si mohou sdílet takové nápady, o kterých se vám ještě nesnilo. Víte, nač můžete použít třeba staré květináče?

To nejmenší, co můžete s květináči a krytkami udělat je renovovat jejich vzhled. Pomalovat, dekorovat různými technikami, využít znova na květiny nebo jako kelímek na pastelky či potřeby v domácnosti. Taková práce baví i děti, a když jim dáte ty správné výtvarné potřeby, vaše nové květináče budou neotřelé a unikátní. Inspirovat se můžete třeba na YouTube kanálu D's Kitchen & DIYs.

Co pěkného vyrobit z květináčů?

Záleží jen na tom, z čeho jsou vyrobené. Ty terakotové mají velkou výhodu v tom, že odolávají i vysokým teplotám a dají se použít na opravdu neuvěřitelné věci. Z velikého květináče si můžete udělat i malý gril nebo v květináčku upečete chleba. Stačí, když bude opravdu čistý! Ti, kteří pečou domácí chleba pravidelně, si budou pochvalovat kůrčičku, i to, jak jednoduše je možné pečivo z květináče vyklepnout díky jeho kónickému tvaru.

Na výrobu malého ohniště nebo mini grilu budete potřebovat co největší terakotový květináč, ale také misku. Z misky totiž bude víko, kterým můžete gril přiklopit. Proto je do ní potřeba vyvrtat dírku nebo dvě na připevnění kovové rukojeti, díky níž budete moci bezpečně víko sundávat. Květináč je třeba opatřit rošty a také pamatujte, že byste neměli ucpat dírku ve dnu květináče. Ideálně takový gril nebo improvizované ohniště postavte na dvě cihly, aby mohl do květináče vnikat dírkou vzduch a oheň se nedusil.

Použijte květináče na hmyzí hotel nebo svíčky

Terakotové květináče můžete proměnit v ručně vyrobené svíčky, které se hodí do zahrady. Pokud nacpete květináč zajímavým materiálem, může z něj být i pekný hmyzí hotel.

Z lehčích plastových květináčů snadno vyrobíte krmítko nebo pítko pro ptáčky. Z různě na sebe poskládaných květináčů a misek můžete vytvořit min zahrádky na pěstování bylinek a sukulentů. Použít se dají také jako vodní prvek, a když přidáte i maličké solární čerpadlo na vodu, tak i jako vodotrysk nebo fontánu.

Nezapomeňte, že terakotové střepy se hodí na drenáž. Rozhodně prasklé květináče nevykazujte, ale rozbijte je na jemnější střepy, které pak můžete použít při první příležitosti k osázení nových květináčů, žardin a truhlíků na jaře.

Zdroje: housedigest.com, almanac.com