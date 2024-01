close info Profimedia

Johana Dahlová 28. 1. 2024 6:56 clock 3 minuty video

Vyměnili jste staré závěsy ve sprše za nové a spekulujete, co by se dalo s takovým materiálem ještě udělat? Záleží na tom, v jakém je stavu. Začněte tím, že ho pořádně vydrhnete, a pak se mrkněte na počiny ostatních, třeba vás napadne, co udělat právě s tím vaším starým sprchovým závěsem.

Starý sprchový závěs v novém kabátě Máte také radost, když se vám podaří každý kousek materiálu použít do mrtě? Nejde jenom o škudlivost, to ani náhodou. Z různých i starších materiálů si můžete vyrobit nejen funkční, ale i pěkné věci, které vám často vyřeší problémy, se kterými se potýkáte a řešení v obchodech k nalezení není. Inspirujte se také tímto příspěvkem z YouTube kanálu Hometalk, kde vám představí 7 geniálních nápadů upotřebení sprchového závěsu. Zdroj: Youtube Starý závěs do sprchy využijte v domě i na zahradě Závěs se dá prostě použít jako závěs. Pokud je materiál v dobrém stavu rozhodně je použitelný i jako závěs v zimě za vstupní vchodové dveře nebo jinde v domě, jenže závěsy jsou často plastové, a to nevypadá zrovna vábně. Nicméně ne všechny se lesknou. Pokud máte závěs, který na první pohled nepřipomíná pověšený igelit, pak směle do toho. Pokud vám vyhovuje neprodyšnost sprchového závěsu, přešijte na líc hezčí látku, která bude jen dekorační, může být i docela tenká. Ze sprchového závěsu můžete velmi rychle vyrobit ubrus na stůl. Bude lépe omyvatelný a k některým příležitostem se hodí i méně vydařené vzory či pogumovaný materiál. Stejně praktické mohou být prostírky na stůl nebo potahy na molitanové matrace venkovního nábytku. Pamatujte, že sprchový závěs je patrně neprodyšný materiál, a tak dlouhé vysedávání může především v létě zapříčinit pocení vašeho pozadí, nicméně opět mají takové potahy velké plus v tom, že je snadno očistíte nejen po jídle, ale také po různých výtvarných pokusech vašich dětí či vnoučat. Ze starého závěsu snadno vyrobíte kapsáře na boty nebo výtvarné potřeby. Pevnější tkaniny se hodí na na zástěru pro děti i dospělé, když malují nebo pracují na zahradě. Materiál lze rozhodně použít také na všelijaké sáčky nebo rohožky do kuchyně, které budou snadno omyvatelné. Každopádně je ale potřeba takové rohožky pošít pevnějším materiálem zespod. Hodí se k tomu kus starého koberce, aby měla rohožka nějakou hmotu a vy nestáli jen na studené podlaze. Starý závěs do sprchového koutu můžete také používat jako piknikovou deku. Výhodou je, že taková podložka neprovlhne. Pokud vám vadí neprodyšný materiál na omak, použijte závěs na rubovou stranu a přišijte na něj kus materiálu stejné velikosti, který vám bude příjemný a na kterém budete sedávat nebo ležet. pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Jak šít pogumované nebo plastové materiály? Ve videopříspěvku autorka vše lepí tavnou pistolí a samozřejmě i to je možné. Pokud byste se ale rozhodli šít takový plast na šicím stroji, volte raději delší steh, aby se proděrovaný šev zcela neutrhl v místě šití. Může se vám také stát, že nebude patka po materiálu klouzat a díky pogumování se bude materiál na podavači zadrhávat. Řešením může být šití třeba přes papír, který pak jednoduše ze švu vytrhnete nebo šijte přes ozdobný proužek, prýmek, lemovku či stuhu, která bude nejen zdobit, ale ulehčí vám také práci s materiálem. Související články close Hobby Učitelka na TikToku předvedla geniální trik, jak oživit vyschlé fixy, aby psaly jako nové video close Hobby Milujete vonné svíčky, ale rychle vyhoří? Touto fintou výrazně prodloužíte jejich životnost video Zdroje: housedigest.com, littleupgrades.com

tag Léto Materiál Nábytek Rohož Tvorba Zahrada Závěs

