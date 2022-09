Fantastické podzimní dekorace z dýně: Postup krok za krokem

Lákají vás dekorace z dýní? Nejste sami. Vytvořte si dýňovou čajovou soupravou zdobenou květinami nebo prostší zátiší. Dýně můžete využít jen jako květináčky, to už je na vás. Dýně prostě patří k podzimu a jejich barvy i tvary jsou nepřekonatelné.

Zdroje: www.blesk.cz, abecedazahrady.dama.cz

Dýně patří k podzimu

Máte spoustu malých dýní a už nevíte co s nimi. Dýně jsou krásné dekorace i bez našeho zásahu, ale pokud máte tvůrčí náladu a šikovné ruce, vyzkoušejte tyto originální dekorace vyrobit sami. Dýňové hrnky s konvičkou jsou barevné a živé do slova a do písmene.

Chcete vidět, jak takové dekorace připravuje zručná a kreativní Jana Melas Pullmannová? Podívejte se na toto pětiminutové video, kde jí uvidíte pod ruce. Výroba dýňového čajového setu vypadá v jejím podání neuvěřitelně jednoduše. Přesvědčte se sami.

Jak vytvořit hrnky a konvičku z dýní?

Co budete na přípravu čajové soupravy z dýní potřebovat? Několik menších a jednu středně velkou dýni k vydlabání. Můžete použít jakékoli tykve, se kterými se vám bude dobře pracovat. Ne všechny mají dostatečně měkkou slupku, kterou budete moci jednoduše rozříznout. Další delší tykev nebo třeba tvrdší cuketu budete potřebovat na tvorbu zobáčku konvice.

Připravte si ostrý nůž, několik igelitových sáčků a floristickou hmotu k aranžmá.

Ze živých materiálů bude třeba dostatek zeleně ze zahrady. Dlouhou trávu můžete splést do copu a vytvořit z ní ucha ke konvičce a hrnečkům. Použijte řezané květiny, zeleň jako túje či větvičky berberisu s plody. Hodí se také jeřabiny, šípky různých tvarů, i klasy travin. Aranžmá je jen na vás, stejně tak jako volba barev. Z květin vydrží dlouho astry, jiřiny, třapatky a třapatkovky, ale také ostálky.

Nezapomeňte vložit sáček a až pak aranžovací hmotu. Zdroj: Agnes Kantaruk / Shutterstock

Než se však budete moci pustit do té nejpěknější práce, a to je právě zdobení květinami, bude třeba dýně vydlabat, udělat otvory na ucha, připevnit je a do každé dýně také vložit igelitový sáček a až pak aranžovací hmotu.

Dýně můžete využít i jako květináčky. Zdroj: Kristin Conrad / Shutterstock

Co udělat s dýněmi?

Dýně můžete použít i jako květináče. Vypadají báječně i v kombinaci se sukulenty a tučnolistými rostlinami. Pokud však holdujete jednodušším aranžmá, maličké tykve jsou krásnou dekorací ve společnosti svíček.

Maličké dýně jsou krásné i bez dalších ozdob. Zdroj: Okrasiuk / Shutterstock