Kartonové krabice nevyhazujte: 20 úžasných nápadů, co s nimi udělat

Využijte tenhle bezvadný materiál a vyrobte si něco pěkného i užitečného nebo hravého. Je to jen na vás. Lepenkové krabice lze použít na spoustu zajímavých projektů. Karton je lehký i docela tvárný, lze dobře lepit, řezat a ozdobit. Stačí jen dobrý nápad a šikovné ruce.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.familyhandyman.com

Stačí jen lepenková krabice nebo dvě

Máte doma kartonové krabice? Nezbavujte se tohoto skvělého materiálu, podívejte se, na co všechno můžete takové krabice použít.

Pokud chcete něco vkusného do domácnosti, košíky všeho druhu na uskladnění větších i menších věcí, pak se určitě podívejte na toto video. Kompilace nápadů v tomto případě patří k těm vydařenějším, kdy autorka používá většinou přírodní provázek a její umě vyrobené koše jsou nejen použitelné, ale také vypadají jako profesionální práce.

Nechejte se inspirovat a vyzkoušejte ty nápady, které se vám nejvíc líbí. Video trvá skoro čtyřicet minut, ale nabízí dvacet bezvadn‎ých nápadů na přetvoření krabic v pěkné a použitelné ‎výrobky:

Obalte karton různými materiály

Krabice omotaná či proplétaná přírodním provázkem se hodí do všelijakých interiérů a působí velmi přesvědčivě, ale protože si vyrábíte úkložnou krabici na míru, můžete klidně použít i barevné provázky nebo látky, které se hodí právě do vašeho domova. Nebojte se také vzorů nebo atypických materiálů, jako je svetrovina.

Recyklujte klidně i svetr. Je to pěkný materiál. Zdroj: Profimedia

Zlepšete nosnost krabice

I když je krabice zpevněná provázkem, jutou či jinou látkou, pamatujte, že spoje lepené tavnou pistolí nevydrží velkou zátěž. Nosnost takových polic a krabic je samozřejmě omezena materiálem, proto popřemý‎šlejte také o tom, nač budete v‎ýtvory používat.

Nebo se inspirujte dalšími projekty, které právě na toto pamatují. Máte-li dost lepenky navrstvěte ji. Z takového materiálu se pak dá vyrobit i docela zajímavý nábytek.

Kartonovou krabici ocení kočky

Máte-li kočku, pak nemusíte ani dlouho přem‎ýšlet, co z takové krabice vyrobit. Kočky jsou známé tím, že takové malé uzavřené prostory milují a za každou cenu do nich nalezou, i když je na první pohled jasné, že je kontejner příliš mal‎‎ý. To ovšem tyto zvídavé chlupáče neodradí.

Kočce stačí krabice pootevřená nebo s mal‎‎‎ým otvorem, kudy se dostane dovnitř. Spojte dvě krabice průlezem z kusu trubky nebo udělejte kočce z kartonu škrabadlo.

Kočkám stačí ke štěstí jen malý otvor v krabici. Zdroj: Profimedia

Pro děti bude krabice vyžitím na celé odpoledne

Pokud jsou vaše krabice opravdu veliké, nabídněte je mal‎‎ým dětem. Každá velká krabice je totiž bezva domeček, hrad nebo vesmírná raketa. Chcete-li dětem pomoci, určitě lehce zvládnete vytvořit něco pěkného. Děti vybavte alespoň fixami či nálepkami, ale otvory jim vyřežte nožem raději sami.

I malé krabice však využijete a dětem můžete připravit malé překvapení, které vás bude stát jen trochu času.

Dětem udělejte domeček! Zdroj: Profimedia