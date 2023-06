Co vás dělá šťastnými? Každé znamení zvěrokruhu to má jinak. Kompletní přehled

Každé znamení zvěrokruhu má své jedinečné rysy, které utvářejí jeho míru štěstí. Co rozveselí jedno znamení, to nemusí nijak zapůsobit na druhé znamení. Každý projevuje jinou míru nadšení a radosti. Co dělá šťastným právě vaše znamení zvěrokruhu a co říkají astrologové o ostatních?

Beran (21.3. - 20.4.) Berani zbožňují vzrušení a dobrodružství. Milují být v popředí nových zkušeností a výzev, stále hledají nějakou stimulaci. Tito lidé navíc čerpají štěstí z iniciativy, jsou to vůdci a průkopníci. Významnou roli v jejich štěstí hraje i to, že jsou obklopeni lidmi, protože jsou přirozeně společenští a spíše extrovertní. Nesmírné štěstí jim však přináší pocit úspěchu a vítězství, stejně jako nezávislost a to, že mohou bez omezení následovat svou vytyčenou trasu.

Beran je šťastný, pokud je úspěšný. Zdroj: Profimedia Býk (21.4. - 21.5.) Lidé narození ve znamení Býka nacházejí radost ve stabilitě a bezpečí jisté rutiny, kterou si do života zavedou. Pak jsou klidní a spokojení. Milují požitky, rádi se rozmazlují třeba vynikajícím jídlem, dovolenými nebo zážitky. Obklopeni krásou a bohatstvím se cítí velmi šťastni. Zažívají i štěstí v harmonických vztazích. Blíženci (22.5. - 21.6.) Blíženci jsou skutečně nejšťastnější, když se učí něco nového. Milují intelektuální diskuze a nové nápady. Komunikace je pro ně alfou a omegou, rádi se vyjadřují jak verbálně, tak písemně a mají pocit velkého štěstí, když se mohou vyjadřovat zcela svobodně. Těší je humor, čas s přáteli a rodinou, rozmanitost.

Blíženci jsou šťastní mezi lidmi. Zdroj: Profimedia Rak (22.6. - 22.7.) Lidé zrození v Raku čerpají štěstí z mnoha zdrojů, přesto jsou nejšťastnější, když se cítí emocionálně bezpečně a mohou trávit čas se svou rodinou a blízkými. Milují sentimentální gesta, dárečky a drobná vyznání lásky. Čerpají radost i z kreativních činností a útulného bydlení. V neposlední řadě nacházejí štěstí v blízkosti vody, ať už je to plavání, posezení na břehu řeky či plavba na lodi. Lev (23.7. - 22.8.) Lvi milují být obdivováni a chváleni, být středem pozornosti jim přináší radost a naplnění. Užívají si každou příležitost předvést své schopnosti. Čerpají štěstí z toho, že se zapojí do činnosti či situace, v níž mohou zazářit a ukázat vše, co umí. Jsou nejšťastnější, když jsou obklopeni podporujícími kamarády a blízkými. Cítí se šťastní i obklopeni luxusními věcmi, zábavou a extravagantními zážitky. Čtěte také: Nejlepší manželky podle horoskopu: Většinou mají ale smůlu na chlapy Panna (23.8. - 22.9.) Lidé narození ve znamení Panny nacházejí štěstí v řádu a struktuře. Milují, když jsou věci uklizené, čisté a uspořádané a nacházejí skutečné štěstí, když mohou analyzovat problém a vyřešit ho. Zbožňují mít pocit užitečnosti, rády se zdokonalují a žijí podle svých hodnot. Váhy (23.9. - 23.10.) Pocit štěstí tkví u Vah jednoznačně v harmonii ve všem, co dělají a s kým jednají. Váhy se také tetelí blahem, když mohou vyjádřit svou kreativitu, nacházejí štěstí v umění, jako je malování nebo hudba. Ovšem největší pocit štěstí zažívají, když učiní spravedlivá rozhodnutí a také, když dokáží udržet kolem sebe klidnou a harmonickou atmosféru bez konfliktů.

Vahám přináší štěstí pocit harmonie. Zdroj: Profimedia Štír (24.10. - 22.11.) Štíři nacházejí štěstí různými způsoby. Mají rádi pocit moci a kontroly, ale také když odhalují nějaké skryté pravdy a řeší záhady. Cítí se nejšťastnější, když následují své vášně a dosahují svých cílů. Těší se z intimních spojení se svými partnery, radují se z upřímnosti a věrnosti. Největší štěstí zažívají při pocitech nezávislosti a soběstačnosti. Střelec (23.11. - 21.12.) Lidé narození ve znamení Střelce jsou nejšťastnější při objevování. Rádi zažívají nová a nová dobrodružství, milují cestování, které je zcela naplňuje. Nacházejí útěchu ve volné přírodě, užívají si svobodu toulat se. Klíč k jejich štěstí spočívá v jejich neukojitelné touze po poznání, lásce k dobrodružství a schopnosti objevovat svět kolem sebe.

Střelec se tetelí štěstím, když může cestovat. Zdroj: Profimedia Kozoroh (22.12. - 20.1.) Kozorozi jsou šťastní, když dosáhnou uznání a ocenění za svou tvrdou práci. Nachází spokojenost ve stabilitě a bezpečí, bez ohledu na to, zda je to osobní nebo profesní život. Musí mít pevný základ, na kterém mohou stavět. Zdrojem jejich velkého štěstí jsou rodina a tradice, čas s blízkými, předávání hodnot další generaci. Pevný vztah, kdy mohou sdílet své hodnot a cíle, je pro ně základem šťastného života. Vodnář (21.1. - 20.2.) Nesmírnou radost přináší Vodnářům intelektuální rozhovory, nezávislost, svoboda a kreativita. Když se mohou podělit o své inovativní nápady, bývají velmi potěšeni. Důležité jsou pro ně i sociální vazby, komunita a pocit sounáležitosti. Vodnáři také nacházejí štěstí v honbě za poznáním a neustálým učením.

Vodnáři jsou šťastní, když se mohu něco nového naučit. Zdroj: Profimedia Ryby (21.2. - 20.3.) Lidé narození ve znamení Ryb jsou nejšťastnější, když žijí v klidném a vyrovnaném prostředí. Mají radost, když mohou pomáhat druhým, projevit svůj přirozený soucit. Milují kreativní činnosti, kde mohou vyjádřit své emoce a uvolnit se. Pro dosažení štěstí se Ryby potřebují spojit s někým, kdo je chápe, kdo jim rozumí a kdo se dokáže vcítit do jejich duše. Rádi tráví čas o samotě, kdy se spojují se svým vnitřním světem.

