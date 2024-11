Sny jsou neuvěřitelně zajímavé. Občas absolutně vybočují z reality a někdy se stane, že vám připadají skutečné. Ale jak to je, když se vám o někom zdá? Podívejte se, psychologové mají odpověď.

Vždy, když se po dlouhém dni dostanete do krásné a vyhřáté postele, zavřete oči a za pár chvil se přenesete do říše snů. Každý večer se vám něco zdá. A někdy si sen pamatujete prakticky celý, někdy jen nějaké úryvky a někdy vůbec nic. To je zcela normální. Sny jsou různé.

Občas absolutně vybočují z reality, takže ve snu potkáváte například nadpřirozené bytosti jako anděly, kentaury, nebo jednorožce. Někdy jsou zas sny tak reálné, že se probudíte a nejste si úplně jisti, zda se váš sen neodehrál ve skutečnosti. A někdy se vám ve snu objeví někdo, koho znáte. Co to znamená, když se vám o někom zdá?

Youtube video, jak porozumět svým snům, najdete na kanále Myslobraní:

Zdroj: Youtube

Co znamená, když se vám o někom zdá

Jako první je důležité vědět, že sny vychází z vašeho podvědomí. Každý sen něco znamená. A někdy se vám ve snu objeví nějaká veřejně známá osobnost, člen vaší rodiny, váš přítel, nebo i někdo, kdo již není mezi námi.

Nejčastěji, podle psychologů, sníte o osobách, které jsou každodenní součástí vašeho života. Kolegové v práci, spolužáci ze školy, rodina, vaše druhá polovička, a tak dále. Lidé, se kterými se často setkáváte, se mohou ve vašich snech objevit často.

close info charmedlightph / Shutterstock zoom_in Pokud se vám ve snu objeví přátelé, rodina, kolegové z práce, nebo vaše drahá polovička, je to pravděpodobně tím, že je vídáte často.

Pokud se vám ve snu objeví nějaká veřejně známá osobnost, může to být tím, že jste ji například nedávno viděli v televizi, či v časopise. Nebo jste ji ani nemuseli vidět, mohli jste si na ni třeba jen během dne vzpomenout na ulici.

To je hlavním důvodem, proč se vám zdá o konkrétní osobě, se kterou však nepřicházíte do styku. Někomu se také ve snu často objevují ex partneři. To může být z důvodu, že na daného člověka stále myslíte, chybí vám, nebo s ním máte ještě něco nevyřešeného.

Proč se nám zdá o mrtvých

Snít o někom, kdo už tu není, může mít několik důvodů. Také je zajímavé, jak na to nahlíží různé kultury. Často se říká, že když se vám zdá o někom, kdo je již mimo pozemský svět, je to proto, že vám vstoupil do snu sám. Zkrátka se na vás chtěl podívat, pozdravit, a případně vám něco sdělit.

Důvodem může být také to, že byl zesnulý pro vás velice důležitý, ať už měl na váš život pozitivní či negativní dopad. Zkrátka vám daná osoba ovlivnila život natolik, že se stala nedílnou součástí vašeho podvědomí, a proto se objevuje i ve vašich snech. V domorodých kulturách je návštěva ve snu od zesnulého rodinného příslušníka skvělou zprávou, která znamená velkou změnu v životě.

Zdroje: www.alfemminile.com, www.cosmopolitan.cz