Jak se dostat do kondice podle hvězd? Nejvhodnější cvičení pro vaše znamení

Pokud se chcete cítit zase fit a dostat se do správné kondice, můžete následovat rady astrologů. Ne všechna cvičení jsou pro vaše znamení zvěrokruhu vhodná. Vsaďte na pohyb a cvičení, která vám pomohou podle horoskopu.

Beran (21.3. – 19.4.)

Beran je kardinální znamení, souvisí s ambicemi, vůlí uspět, vést, dále se samostatností a schopností soustředit se na své cíle a sledovat je. V případě Berana se jedná o zažehnutí a nasměrování energie ohně. Proto je pro něho vhodný běh. Rychlý pohyb, který Beranům pomůže vyrovnat se s jejich přirozenou energií a nasměrovat je konkrétním směrem. Díky běhu se Beran přirozeně dostane do kondice, aniž by u toho trpěl. Když si pak do sluchátek pustí nějakou energickou hudbu, pomůže mu udržet adrenalin a nakopne ho k neuvěřitelným výkonům.

Býk (20.4. - 20.5.)

Lidé narození ve znamení Býka potřebují pohyb, který bude spojený s nějakou praktičností. Takovým cvičením je venčení psa a nenechte se mýlit, nezapomeňte, že pravidelné procházky spalují kalorie a pomáhají lidem udržovat kardiovaskulární zdraví. Výzkumy dokonce zjistily, že majitelé psů žijí déle než nepejskaři. Tato aktivita také spojuje Býka s přírodou, což je nezbytné pro jeho duševní pohodu. Dalším způsobem, jak se může toto zemské znamení dostat do kondice je práce na zahradě. Zkrášlování svého okolí je něco, co Býci rádi dělají, a obdělávání půdy je nejlepší pro procvičení celého těla.

Býk potřebuje procházky v přírodě se psem. Zdroj: Profimedia

Blíženci (21.5. - 20.6.)

Blíženci jsou vzdušné znamení, které je často popisováno jako přelétavé, ale to je nespravedlivé hodnocení,, oni prostě neustále touží být uchváceni tím co dělají. V překladu to znamená, že se vzdají činnosti, které je nebaví a je nudné. Nejlepší cvičení pro Blížence tak musí být dynamické a zábavné. Ideální je sport s parťákem nebo v týmu, jako například tenis, veslování, baseball nebo lakros.

Rak (21.6. - 22.7.)

Zrozenci ve znamení Raka potřebují být silní, zejména musí mít silný střed těla. Jen tak mohou Raci fungovat, a to jak fyzicky, tak emocionálně. Vybírat by si tedy měli cvičení, které posilují střed těla, jako je například Pilates, core tréninky, jóga nebo konkrétní cviky třeba s bosu.

Rak potřebuje Pilates. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi v sobě mají oheň, obrovskou dávku energie, která se v nich může hromadit natolik, že mohou doslova vybuchnout. Proto potřebují pohyb, kde tuto energii mohou vydat, ale zároveň obsahuje i odpočinkovou fázi. Proto je pro Lvy vhodná cyklistika, která poskytuje ideální rovnováhu. Do kopce se Lev zahřeje, z kopce zase ochladí. Díky pravidelným jízdám bude mít záviděníhodnou kondici.

Panna (23.8. - 22.9.)

Stejně jako ostatní zemská znamení jsou i Panny velmi praktické. Jsou vysoce orientované na detaily a jsou také známé jako perfekcionisté celého zvěrokruhu. Pro toto metodické znamení je vhodná jóga nebo tai chi, které jsou všechny o využití pohybů těla pro správný tok energie. Pro Panny bude navíc potěšením všechny cviky vypilovat do dokonalosti.

Panně pomůže tai chi. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 22.10.)

Toto vzdušné znamení se dobře cítí ve společnosti jiných lidí a ideální cvičení by se tedy mělo odehrávat mezi lidmi. Pro Váhy jsou tak vhodné společenské tance, například salsa nebo swing. Odměnou jim bude perfektní kondice s psychickou pohodou.

Štír (23.10. – 21.11.)

Štír potřebuje pro svou ideální kondici pomalé a hluboké spalování. Čím pomalejší pohyby tím lepší, proto je pro ně vhodný strečink nebo jóga. Jóga kombinuje hluboké dýchání a strečink, aby se spojilo tělo s myslí. Štíři by se měli při cvičení zaměřit na otevření své sakrální čakry (čakra nacházející se mezi stydkou kostí a pupkem, která drží partnerskou a a tvůrčí energii). Vhodné je i cvičení s odporovou gumou.

Střelec (22.11. - 21.12.)

Střelec je také proměnlivé znamení, astrologové mu říkají vířící ohnivé znamení, takže mají rádi nepřetržitý a plynulý pohyb. Vhodný je tedy energický tanec, třeba zumba nebo břišní tance. Pro Střelce je důležité zaměřit se na svaly nohou, které mohou být oslabené.

Kozoroh (22.12. - 19.1.)

Horská koza je symbolem Kozoroha, takže dává smysl, že toto zemské znamení by mělo především chodit pěšky. Do kondice se dostanou, pokud budou chodit pravidelně na túry nebo lézt do kopců. Pro Kozorohy je velmi důležité, když vidí nějaký pokrok a získají pocit, že došli někam daleko. Zrozenci v Kozorohu by měli pečovat o kolena, takže turistika by měla být jejich denním chlebem, a to za každého počasí.

Kozoroh musí šplhat po kopcích a chodit. Zdroj: Profimedia

Vodnář (20.1. - 18.2.)

Vodnář je inovativní znamení a tak trochu podivín. Musí provozovat takový druh cvičení, který nedělají davy, jako například bojová umění nebo tanec u tyče. Pomůže jim také box, kdy mohou veškerou nahromaděnou energii uvolnit úderem do tréninkového pytle.

Ryby (19.2. - 20.3.)

Ryby jsou proměnlivé vodní znamení, měly by se tedy věnovat pohybu ve vodě. Plavání je tedy tím nejlepším cvičením, ať už je v bazénu, jezeru nebo venkovním biotopu. Vhodný je i vodní aerobic, a to ideálně se závažími na zápěstí, které jim pomohou posílit svaly.

Zdroje: www.rd.com, nypost.com